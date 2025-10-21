सैनिटाइजर में एथेनॉल के इस्तेमाल पर बैन लगा सकता है यूरोपियन यूनियन, क्या है वजह?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोरोना काल के बाद सैनिटाइजर का इस्तेमाल काफी आम हो गया है। कई लोग हाथों को जर्म्स फ्री रखने के लिए सैनिटाइजर यूज करते हैं। मगर, यूरोपियन यूनियन (EU) अब इसमें बड़ा बदलाव करने जा रहा है। EU सैनेटाइजर में एथेनॉल की मात्रा पर प्रतिबंध लगा सकता है।

