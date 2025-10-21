Video: 'तुम भी मुझे पसंद नहीं हो...', ऑस्ट्रेलियाई पीएम के सामने किस पर फूटा ट्रंप का गुस्सा?

हालांकि, बैठक में मौजूद अधिकारियों ने इस घटना पर हंसी के साथ प्रतिक्रिया दी। लेकिन यह घटना दोनों नेताओं के बीच पुराने तनाव को जाहिर करती है। रुड अल्बनीज की लेबर पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने ट्रंप के 2020 के चुनावी हार के बाद उनकी कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने ट्रंप को इतिहास का सबसे विनाशकारी राष्ट्रपति और "पश्चिम का गद्दार" कहा था।

रुड और ट्रंप के बीच क्यों है टेंशन?

रुड को जो बाइडन के कार्यकाल में ऑस्ट्रेलिया ने राजदूत नियुक्त किया था, उम्मीद थी कि उनकी चीन विशेषज्ञता वाशिंगटन में प्रभाव डालेगी। लेकिन ट्रंप ने पिछले साल अपनी चुनावी मुहिम के दौरान रुड को "घटिया" कहा था और दक्षिणपंथी ब्रिटिश नेता नाइजल फराज को दिए इंटरव्यू में दावा किया था कि रुड ज्यादा दिन राजदूत नहीं रहेंगे।