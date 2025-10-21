Video: 'तुम भी मुझे पसंद नहीं हो...', ऑस्ट्रेलियाई पीएम के सामने किस पर फूटा ट्रंप का गुस्सा?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने ऑस्ट्रेलियाई राजदूत केविन रुड पर व्हाइट हाउस में हमला बोला। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ बैठक में ट्रंप ने रुड की पुरानी आलोचनाओं पर नाराजगी जताई और कहा कि वह उन्हें पसंद नहीं करते।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने सोमवार को व्हाइट हाउस में ऑस्ट्रेलिया के राजदूत और पूर्व प्रधानमंत्री केविन रुड पर तीखा हमला बोला है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ बैठक के दौरान ट्रंप ने रुड की पुरानी आलोचनाओं को लेकर नाराजगी जताई और कहा, "मुझे भी तुम पसंद नहीं हो। शायद कभी नहीं होगे।"
यह घटना दोनों देशों के बीच पनडुब्बी सौदे की पुष्टि के लिए आयोजित एक दोस्ताना बैठक में हुई। बैठक में एक पत्रकार ने जब ट्रंप से रुड की पुरानी टिप्पणियों के बारे में पूछा, तो ट्रंप ने अल्बनीज की ओर मुड़कर पूछा, "वह कहां है? क्या वह अभी भी आपके लिए काम करता है?"
'तुम भी पसंद नहीं...'
अल्बनीज ने मुस्कुराते हुए रुड की ओर इशारा किया, जो उनके ठीक सामने बैठे थे। रुड ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन ट्रंप ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। ट्रंप ने कहा कि तुम भी मुझे पसंद नहीं हो और कभी पंसद नहीं होगे।
You can actually pinpoint the second when Kevin Rudd’s heart gets ripped in half by President Trump. pic.twitter.com/T258AC04cF— Australians vs. The Agenda (@ausvstheagenda) October 20, 2025
हालांकि, बैठक में मौजूद अधिकारियों ने इस घटना पर हंसी के साथ प्रतिक्रिया दी। लेकिन यह घटना दोनों नेताओं के बीच पुराने तनाव को जाहिर करती है। रुड अल्बनीज की लेबर पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने ट्रंप के 2020 के चुनावी हार के बाद उनकी कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने ट्रंप को इतिहास का सबसे विनाशकारी राष्ट्रपति और "पश्चिम का गद्दार" कहा था।
रुड और ट्रंप के बीच क्यों है टेंशन?
रुड को जो बाइडन के कार्यकाल में ऑस्ट्रेलिया ने राजदूत नियुक्त किया था, उम्मीद थी कि उनकी चीन विशेषज्ञता वाशिंगटन में प्रभाव डालेगी। लेकिन ट्रंप ने पिछले साल अपनी चुनावी मुहिम के दौरान रुड को "घटिया" कहा था और दक्षिणपंथी ब्रिटिश नेता नाइजल फराज को दिए इंटरव्यू में दावा किया था कि रुड ज्यादा दिन राजदूत नहीं रहेंगे।
इस घटना ने दोनों देशों के बीच राजनयिक रिश्तों में एक नया तनाव पैदा किया है, भले ही ऑस्ट्रेलिया ने इसे हल्के में लेने की कोशिश की हो। पनडुब्बी सौदे पर सहमति के बावजूद, यह वाकया ट्रंप और रुड के बीच व्यक्तिगत तनाव को जाहिर करता है।
