ट्रंप ने की यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध रोकने की अपील, बोले- अब जहां हैं वहीं रुक जाएं दोनों देश

एपी, वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ हुई बैठक को अच्छा और सार्थक बताया है। बैठक में ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा कि यूक्रेन में जहां पर रूसी सेना के साथ लड़ाई चल रही है, उसे वहीं पर रोक दिया जाए और कब्जे में गए यूक्रेनी इलाकों का फैसला इतिहास पर छोड़ दिया जाए। इससे ज्यादा खूनखराबे की अब कोई जरूरत नहीं है।

लड़ाई जितनी आगे बढ़ेगी-उतनी जटिल होती जाएगी- ट्रंप शनिवार को ट्रंप ने बताया कि गुरुवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और शुक्रवार को जेलेंस्की से हुई वार्ता में उन्होंने दोनों नेताओं से यही बात कही है। जेलेंस्की और उनके अधिकारियों के साथ दो घंटे चली वार्ता के बाद ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट बयान में कहा, युद्ध में काफी खूनखराबा हो चुका है और बड़ी मात्रा में संपत्ति भी नष्ट हुई है। अब दोनों पक्षों को रुकना होगा। इतिहास तय करेगा कि युद्ध में किसकी जीत हुई।

ट्रंप ने दोनों देशों से अनुरोध किया है कि वे अविलंब युद्ध रोकें। दोनों देश वहीं पर रुक जाएं-जहां पर वे हैं, अन्यथा यह युद्ध और ज्यादा जटिल हो जाएगा। ट्रंप ने कहा कि जिस देश की सेना जहां पर है, वहीं पर वह रुक जाए और उसी लाइन को सीमारेखा मान लिया जाए। दोनों देशों के सैनिक अपने घरों में परिवारों के पास जाएं, एक-दूसरे को मारना बंद करें।

ट्रंप ने यूक्रेन को बड़ा धक्का दिया ट्रंप का यह बयान यूक्रेन के लिए बड़ा धक्का है। उसके राष्ट्रपति जेलेंस्की टॉमहाॉक मिसाइल और अन्य उन्नत हथियार देने की मांग लेकर व्हाइट हाउस आए थे लेकिन ट्रंप ने तत्काल युद्ध रोकने की बात कहकर उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया।

विदित हो कि फरवरी 2022 में छिड़े युद्ध के बाद रूस यूक्रेन की 20 प्रतिशत भूमि पर कब्जा कर चुका है। ट्रंप इस मसले पर लगातार बयान बदलते रहे हैं। 15 अगस्त की पुतिन से वार्ता से पहले ट्रंप ने कहा था कि दोनों देशों को जमीन का लेन-देन करना पड़ सकता है।