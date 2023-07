EPFO Account: आपके अकाउंट में भी आने वाले हैं पीएफ के पैसे, जानिए कैसे चेक करें बैलेंस

EPFO Account अगर आप भी पीएफ के इंटरेस्ट का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए हैं। आपको बता दें कि जल्द ही आपके अकाउंट में ईपीएफओ के ब्याज का पैसा आने वाला है। देश में 7 करोड़ से ज्यादा पेंशनधारक हैं तो इस पैसे का इंतजार कर रहे हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। (जागरण फाइल फोटो)

EPFO Account: आपके अकाउंट में भी आने वाले हैं पीएफ के पैसे

