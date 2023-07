श्रम विभाग ने आज डेटा जारी कर कहा कि मई में कुल 16300 सदस्य ईपीएफओ में शामिल हुए। मंत्रालय के मुताबिक मई में नए ईपीएफओ सदस्यों की कुल संख्या 8.83 लाख थी जो पिछले छह महीनों में सबसे ज्यादा है। मंत्रालय के अनुसार युवा को तेजी से रोजगार मिल रहा है इन 16.30 लाख सदस्यों में से अधिकांश युवा पहली बार औपचारिक क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं।

16.30 lakh members joined EPFO ​​in May, the number of new members is close to 9 lakh

