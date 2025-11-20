Language
    कितने अमीर हैं भारत आए 'डोनाल्ड ट्रंप जूनियर', ट्रंप के इस बिजनेस को संभालते, नामी कंपनी के हैं वाइस प्रेसिडेंट

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 01:58 PM (IST)

    डोनाल्ड जॉन उर्फ ट्रम्प जूनियर, एक अमेरिकी बिजनेसमैन हैं। फोर्ब्स के एक अनुमान के अनुसार, डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर की संपत्ति लगभग 500 मिलियन डॉलर है। ट्रम्प जूनियर, ट्रम्प ऑर्गनाइज़ेशन के ट्रस्टी और एक्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं। ट्रम्प जूनियर के पास करोड़ों की निजी अचल संपत्ति भी है।

    नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर (Donald Trump Jr) एक निजी समारोह में शामिल होने के लिए भारत आ गए हैं। पहले वे आगरा में ताजमहल की सैर करेंगे और वीकेंड पर भारतीय-अमेरिकी जोड़े की हाई-प्रोफाइल डेस्टिनेशन वेडिंग में शामिल होने के लिए उदयपुर जाएंगे। यह वेडिंग सेरेमनी 21 और 22 नवंबर को ऐतिहासिक जग मंदिर पैलेस और सिटी पैलेस होगी। डोनाल्ड जॉन उर्फ ट्रम्प जूनियर, जिन्हे डॉन जूनियर के नाम से भी जाना जाता है, वे एक अमेरिकी बिजनेसमैन हैं। डोनाल्ड जॉन, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प और उनकी पहली पत्नी इवाना ट्रम्प की सबसे बड़ी संतान हैं।

    डोनाल्ड जॉन, ट्रम्प ऑर्गेनाइज़ेशन के ट्रस्टी और एक्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं। क्या आप जानते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे की नेटवर्थ कितनी और वे किन बिजनेसेज से पैसा कमाते हैं।

    500 मिलियन डॉलर

    फोर्ब्स के एक अनुमान के अनुसार, डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर की संपत्ति लगभग 500 मिलियन डॉलर है, जो भारतीय रुपयों में 4433 करोड़ रुपये है। डॉन जूनियर की संपत्ति क्रिप्टो और ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन से होने वाली कमाई से आती है। ट्रम्प जूनियर के अन्य व्यवसाय और निवेश भी हैं। हाल ही में उन्हें पब्लिकस्क्वेयर (PSQH) के निदेशक मंडल में नियुक्त किया गया है। यह अमेज़न जैसा एक डिजिटल मार्केटप्लेस है।

    सैलरी 35 मिलियन डॉलर

    ट्रम्प जूनियर के पास करोड़ों की निजी अचल संपत्ति भी है। न्यू यॉर्क पोस्ट के अनुसार, उन्होंने और उनकी पूर्व मंगेतर किम्बर्ली गिलफॉयल ने 2019 में ब्रिजहैम्प्टन, न्यूयॉर्क में 4.5 मिलियन डॉलर में एक संपत्ति खरीदी थी और 2021 में एक ऑफ-मार्केट सौदे में इसे 8.14 मिलियन डॉलर में बेच दिया था। फोर्ब्स के अनुसार, ट्रम्प जूनियर ने 2022 में ट्रम्प ऑर्गनाइजेशन में एक कार्यकारी के रूप में वेतन और बोनस में लगभग 35 मिलियन डॉलर कमाए थे।

