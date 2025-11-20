कितने अमीर हैं भारत आए 'डोनाल्ड ट्रंप जूनियर', ट्रंप के इस बिजनेस को संभालते, नामी कंपनी के हैं वाइस प्रेसिडेंट

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर (Donald Trump Jr) एक निजी समारोह में शामिल होने के लिए भारत आ गए हैं। पहले वे आगरा में ताजमहल की सैर करेंगे और वीकेंड पर भारतीय-अमेरिकी जोड़े की हाई-प्रोफाइल डेस्टिनेशन वेडिंग में शामिल होने के लिए उदयपुर जाएंगे। यह वेडिंग सेरेमनी 21 और 22 नवंबर को ऐतिहासिक जग मंदिर पैलेस और सिटी पैलेस होगी। डोनाल्ड जॉन उर्फ ट्रम्प जूनियर, जिन्हे डॉन जूनियर के नाम से भी जाना जाता है, वे एक अमेरिकी बिजनेसमैन हैं। डोनाल्ड जॉन, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प और उनकी पहली पत्नी इवाना ट्रम्प की सबसे बड़ी संतान हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें