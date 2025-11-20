'वरना 350% टैरिफ लगा दूंगा...', भारत-पाक संघर्ष विराम पर ट्रंप का नया दावा

Language
    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 12:44 PM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने फिर दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष शांत कराया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों पर 350% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि पीएम मोदी ने उन्हें फोन करके कहा कि वे जंग नहीं करेंगे। हालांकि, भारत ने स्पष्ट किया है कि किसी तीसरे देश ने मध्यस्थता नहीं की। ट्रंप ने 60 से अधिक बार यह दावा दोहराया है।

    Hero Image

    ट्रंप का फिर दावा: भारत-पाक विवाद सुलझाया! (फोटो- रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि उन्होंने मई में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष को शांत कराया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों पर 350 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी दी थी।

    ट्रंप ने दावा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन करके कहा था कि हम जंग नहीं करने जा रहे हैं। हालांकि, भारत की ओर से कई बार स्पष्ट किया जा चुका है कि भारत-पाकिस्तान के बीच किसी भी तीसरे देश ने मध्यस्थता नहीं की।

    ट्रंप ने फिर दोहराया अपना दावा

    हैरान करने वाली बात है कि डोनल्ड ट्रंप ने करीब 60 से अधिक बार अपने दावे को दोहराया है। जबकि भारत ने लगातार किसी भी तीसरे की मध्यस्थता के दखल से इनकार किया है।

    बुधवार को डोनल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं झगड़े सुलझाने में अच्छा हूं और हमेशा से रहा हूं। मैंने पिछले कुछ वर्षों में इससे पहले भी काफी अच्छा काम किया है। मैं अलग-अलग लड़ाइयों के बारे में बात कर रहा था। जैसा कि सभी को पता है कि भारत और पाकिस्तान, जो परमाणु संपन्न देश हैं वह आपस में लड़ने वाले थे, लेकिन दोनों के बीच सुलह कराई।

    '350% टैरिफ की धमकी देकर रुकवाई लड़ाई'

    बता दें कि यूएस- सऊदी इन्वेट्मेंट फोरम में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्होंने दोनों न्यूक्लियर-आर्म्ड पड़ोसियों से कहा कि वे लड़ सकते हैं, लेकिन मैं हर देश पर 350 परसेंट टैरिफ लगा रहा हूं। इस कार्यक्रम में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी उपस्थित थे।

    अपने संबोधन में ट्रंप ने कहा कि किसी भी देश का कोई राष्ट्रपति ऐसा नहीं करता है। मैंने इन सभी युद्धों को निपटाने के लिए टैरिफ का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि विश्व के आठ युद्ध में से पांच युद्ध को टैरिफ के कारण निपटाया गया।

    पहले भी कई बार दावा कर चुके हैं ट्रंप

    गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप 10 मई के बाद से ही अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दावा करते आए हैं कि भारत और पाकिस्तान वॉशिंगटन की मध्यस्थता में हुई लंबी बातचीत के तुरंत सीजफायर के लिए सहमत हो गए। हैरान करने वाली बात है कि उन्होंने 60 से अधिक बार यह दावा दोहराया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को खत्म करने में मदद की।

