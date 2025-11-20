जोहरान ममदानी से मिलने के लिए राजी हुए ट्रंप, वार-पटलवार के बाद पहली बार होगा आमना-सामना
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 21 नवंबर को न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी से मिलेंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ममदानी ने उनसे मिलने का अनुरोध किया था, जिस पर वे सहमत हो गए। अब देखना यह है कि इस मुलाकात का क्या नतीजा निकलता है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप 21 नवंबर को न्यूयॉर्क शहर के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी से मुलाकात करेंगे। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए लिखा, "कम्युनिस्ट मेयर ममदानी ने उनसे एक बैठक के लिए कहा है। जिस पर हमने सहमति जताई है। यह मीटिंग शुक्रवार, 21 नवंबर को ओवल ऑफिस में होगी।"
दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ममदानी की नीतियों की पहले कड़ी आलोचना की थी। ट्रंप ने ममदानी को कम्यूनिस्ट पागल तक कहा है। 4 नवंबर को हुए चुनाव वाले दिन ट्रंप ने कहा था कि अगर अगर ममदानी जीत गए तो न्यूयॉर्क शहर के लिए यह 'आर्थिक और सामाजिक आपदा' साबित होगी। वहीं, अब ट्रंप शुक्रवार को ममदानी के साथ बैठक करने जा रहे हैं।
क्या बोले ममदानी?
न्यूयॉर्क शहर के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी ने अपनी जीत के बाद विक्ट्री स्पीच के दौरान रिपब्लिकन राष्ट्रपति ट्रंप पर निशाना साधने से नहीं चुके। ममदानी ने अपनी विजय पर कहा था "डोनल्ड ट्रंप, चूंकि मुझे पता है कि आप (यह स्पीच) देख रहे हैं, मेरे पास आपके लिए चार शब्द हैं - वॉल्यूम को और बढ़ाएं!" इसको लेकर व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने पुष्टि की थी कि ट्रंप ने सचमुच में ममदानी को बोलते हुए देखा था।
ममदानी ने अपने विजय भाषण के दौरान ट्रंप को चुनौती देते हुए कहा था कि न्यूयॉर्क को आप्रवासियों द्वारा संचालित किया जाएगा और उनकी ऐतिहासिक जीत के बाद, इसका नेतृत्व भी एक आप्रवासी द्वारा किया जाएगा।
ममदानी को हमसे संपर्क करना चाहिए
वहीं, ट्रंप ने ममदानी के विजय भाषण को "बहुत गुस्से वाला" भाषण करार देते हुए कहा था कि उनकी शुरुआत खराब रही है और यदि वह वाशिंगटन का सम्मान नहीं करते हैं तो उनके सफल होने की संभावना नहीं है। ट्रंप ने यह भी कहा था कि मुझे लगता है कि ममदानी को हमसे संपर्क करना ज्यादा उचित होगा। उन्होंने आगे कहा कि वह "बहुत दुविधा में हैं, क्योंकि मैं नए मेयर को अच्छा प्रदर्शन करते देखना चाहता हूं, क्योंकि मुझे न्यूयॉर्क से प्यार है। मुझे न्यूयॉर्क से सचमुच प्यार है।"
