'ममदानी करते हैं भारतवंशियों से नफरत', ट्रंप के बेटे एरिक डोनल्ड का बड़ा आरोप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी पर अब राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के बेटे एरिक डोनल्ड ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भारतीय मूल के ममदानी भारतवंशियों से नफरत करते हैं। एरिक ने उन्हें कम्युनिस्ट करार दिया और यह भी आरोप लगाया कि वह यहूदियों से नफरत करते हैं और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार करना चाहते हैं।

34 वर्षीय ममदानी फिल्मकार मीरा नायर के बेटे हैं। वह चार नवंबर को न्यूयार्क के मेयर पद के चुनाव में निर्वाचित हुए। हालांकि उन्होंने अभी तक पदभार संभाला नहीं है। वह एक जनवरी को पद की शपथ लेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चुनाव से पहले ममदानी की कई बार आलोचना की थी। उन्होंने भी ममदानी को कम्युनिस्ट कहा था और यह धमकी भी दी थी कि अगर डेमोक्रेटिक ममदानी मेयर चुनाव जीतते हैं तो वह शहर के लिए संघीय फंड रोक देंगे। अब ट्रंप के बेटे ने ममदानी पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

उन्होंने कहा, 'दुनिया में ऐसा कोई स्थान नहीं है, जो न्यूयॉर्क शहर की प्रतिस्पर्धा कर सके। अब आपके पास एक समाजवादी और कम्युनिस्ट नेता है, जो नेतन्याहू को गिरफ्तार करना चाहता है, यहूदियों से नफरत करता है, भारतीय समुदाय से नफरत करता है। कानून प्रवर्तन की फंडिंग को बंद करना चाहता है। यह बहुत दुखद है।' 41 वर्षीय एरिक ट्रंप आर्गनाइजेशन के कार्यकारी उपाध्यक्ष हैं।

कंजरवेटिव मीडिया ने भी घेरा एपी के अनुसार, ममदानी कंजरवेटिव मीडिया के भी निशाने पर हैं। उनके लिए कोई कम्युनिस्ट और मा‌र्क्सवादी शब्दों का प्रयोग करता है तो कोई उन्हें जिहादी से सहानुभूति रखने वाला बताता है। फाक्स न्यूज की लौरा इंग्राहम ने अपने दर्शकों को आगाह किया है कि वे सोवियत तानाशाहों की तरह मुस्कुराने वाले समाजवादियों से धोखा न खाएं। जबकि मेयर चुनाव के बाद न्यूयार्क पोस्ट अखबार ने अपने पहले पेज पर ममदानी को सोवियत संघ के प्रतीक हथौड़े और दरांती के साथ दिखाया।