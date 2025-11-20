ट्रंप-मस्क के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघली, दोस्ती में गर्माहट के बाद एलन मस्क ने लिखा थैंक्यू नोट
ट्रंप और मस्क के रिश्तों में आई खटास अब दूर होती दिख रही है। कुछ महीने पहले मस्क ने सरकारी खर्चों को लेकर ट्रंप की आलोचना की थी, जिसके बाद दोनों के बीच मनमुटाव हो गया था। अब व्हाइट हाउस में डिनर के बाद मस्क ने ट्रंप को धन्यवाद कहा है, जिससे पता चलता है कि दोनों के बीच फिर से दोस्ती हो गई है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप और दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क के बीच कुछ महीने पहले तीखी नोंक-झोंक हुई थी, लेकिन अब दोनों फिर से अच्छे दोस्त बनते दिख रहे हैं।
व्हाइट हाउस में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ डिनर के दौरान ट्रंप ने एलन मस्क को तीन-तीन बार पब्लिकली पुकारा और मजाकिया अंदाज में कहा, "एलन, तुम बहुत लकी हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं!"
फिर हंसते हुए पूछा, "क्या इसने कभी मुझे ठीक से थैंक यू कहा है?"
इसके जवाब में एलन मस्क ने तुरंत X (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट कर ट्रंप को शुक्रिया कहा। मस्क ने लिखा, "मैं राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका और दुनिया के लिए किए उनके सारे कामों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।” साथ ही उन्होंने व्हाइट हाउस की तस्वीरें भी शेयर कीं, जिसमें वो ट्रंप, सऊदी क्राउन प्रिंस और एनवीडिया के सीईओ जेन्सेन हुआंग के साथ खड़े नजर आ रहे थे।
'तुम बहुत लकी हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं'
ये डिनर अमेरिका-सऊदी निवेश फोरम के दौरान हुआ था। वहां ट्रंप अपने नए टैक्स बिल की तारीफ कर रहे थे। इसमें अमेरिका में बनी गाड़ियों पर खास छूट का प्रावधान है। इसी दौरान ट्रंप ने मस्क की तरफ इशारा करते हुए कहा, "एलन तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं।"
फिर हंसते हुए जोड़ा, "क्या इसने कभी मुझे सही से थैंक यू कहा है भी या नहीं?"
ट्रंप का ये मजाकिया अंदाज वहां मौजूद लोगों को बहुत पसंद आया। कुछ ही घंटों बाद मस्क ने ट्रंप को खुलकर शुक्रिया कहा और उनकी तारीफ की।
I would like to thank President Trump for all he has done for America and the world pic.twitter.com/KdK9VC2MLs— Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2025
कुछ महीने पहले ही हुआ था कड़वाहट भरा 'ब्रेकअप'
गौरतलब है कि जनवरी से मई 2025 तक एलन मस्क ट्रंप प्रशासन में ‘डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी’ (DOGE) के हेड थे। ट्रंप ने उन्हें ‘फर्स्ट बडी’ तक कहा था। लेकिन 30 मई को मस्क का स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉयी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही वे पद छोड़कर चले गए।
जाते-जाते मस्क ने ट्रंप के ‘बिग ब्यूटीफुल बिल’ नाम के भारी-भरकम सरकारी खर्च वाले प्लान पर खुलकर आलोचना की थी। उस वक्त दोनों के बीच तल्खी साफ दिख रही थी। अब व्हाइट हाउस डिनर और मस्क का धन्यवाद पोस्ट बता रहा है कि पानी फिर से सर से ऊपर नहीं गया है।
