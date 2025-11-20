ट्रंप-मस्क के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघली, दोस्ती में गर्माहट के बाद एलन मस्क ने लिखा थैंक्यू नोट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप और दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क के बीच कुछ महीने पहले तीखी नोंक-झोंक हुई थी, लेकिन अब दोनों फिर से अच्छे दोस्त बनते दिख रहे हैं।

व्हाइट हाउस में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ डिनर के दौरान ट्रंप ने एलन मस्क को तीन-तीन बार पब्लिकली पुकारा और मजाकिया अंदाज में कहा, "एलन, तुम बहुत लकी हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं!"

फिर हंसते हुए पूछा, "क्या इसने कभी मुझे ठीक से थैंक यू कहा है?"

इसके जवाब में एलन मस्क ने तुरंत X (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट कर ट्रंप को शुक्रिया कहा। मस्क ने लिखा, "मैं राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका और दुनिया के लिए किए उनके सारे कामों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।” साथ ही उन्होंने व्हाइट हाउस की तस्वीरें भी शेयर कीं, जिसमें वो ट्रंप, सऊदी क्राउन प्रिंस और एनवीडिया के सीईओ जेन्सेन हुआंग के साथ खड़े नजर आ रहे थे।