Javelin मिसाइल, तोप... अमेरिका ने भारत के साथ की बड़ी डील, मिलेंगे ये खतरनाक हथियार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका ने भारत को FGM-148 जेवलिन एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम और M982A1 एक्सकैलिबर प्रिसिजन-गाइडेड आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल और संबंधित उपकरणों की बिक्री को मंजूरी दे दी है, जिसकी अनुमानित कीमत 47.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर है।

दरअसल, डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी (DSCA) ने एक नोटिफिकेशन में बिक्री की घोषणा करते हुए कहा कि अमेरिकी विदेश विभाग ने 93 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के सैन्य उपकरणों की बिक्री को मंजूरी दे दी है। इस खरीद में 100 जेवलिन मिसाइलें, एक फ्लाई-टू-बाय राउंड, 25 कमांड-लॉन्च यूनिट, ट्रेनिंग एड्स, सिमुलेशन राउंड, स्पेयर पार्ट्स और फुल लाइफसाइकल सपोर्ट शामिल हैं।