    दुनिया के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल का होगा खुलासा, एपस्टीन फाइल जारी करने वाले पर बिल ट्रंप ने किए साइन

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 08:04 AM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने 'एपस्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट' पर हस्ताक्षर किए। न्याय विभाग को जेफरी एपस्टीन के यौन अपराधों से जुड़ी फाइलें 30 दिनों में जारी करनी होंगी। ट्रंप ने इसे डेमोक्रेट्स की चाल बताया। अब देखना है कि क्या एपस्टीन के काले कारनामों का पर्दाफाश होता है?

    Hero Image

    ट्रंप ने एपस्टीन ट्रांसपेरेंसी एक्ट पर साइन किया (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने 'एपस्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट' पर हस्ताक्षर कर दिया है। ऐसे में अब न्याय विभाग को जेफरी एपस्टीन की यौन अपराधों से जुड़ी सभी फाइलें, संचार और 2019 में उनकी जेल में मौत की जांच की जानकारी 30 दिनों के भीतर जारी करनी होगी।

    दरअसल, राजनीतिक दबाव के आगे झुकते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ने उस विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिया, जिसमें न्याय विभाग को दोषी यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से संबंधित सभी फाइलों को सार्वजनिक रूप से जारी करने का निर्देश है। न्याय विभाग को अब 30 दिनों के भीतर मौत से जुड़ी सभी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी।

    जीत से ध्यान भटकाने की कोशिश

    ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर इसे डेमोक्रेट्स की 'होक्स' बताया, जो उनकी जीत से ध्यान भटकाने की कोशिश थी। ट्रंप ने कहा कि डेमोक्रेट्स ने 'एपस्टीन' मुद्दे का इस्तेमाल किया है, जो रिपब्लिकन पार्टी की तुलना में उन्हें कहीं अधिक प्रभावित करता है, ताकि हमारी अद्भुत जीत से ध्यान भटकाया जा सके।

    मंगलवार को पास हुआ विधेयक

    रिपब्लिकन पार्टी ने सप्ताह के अंत में वाशिंगटन को चौंका दिया, जब उन्होंने एपस्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के प्रति अपने महीनों से चले आ रहे विरोध को पलट दिया और द्विदलीय एकता के प्रदर्शन के साथ इसे पारित करवा लिया। यह विधेयक मंगलवार को सदन में 427 के मुकाबले 1 मत से पारित हो गया।

    क्या ट्रंप के दोस्त के रहस्यों का होगा पर्दाफाश

    व्हाइट हाउस में 427-1 के भारी बहुमत से पारित इस द्विदलीय विधेयक ने रिपब्लिकन नेतृत्व के महीनों के विरोध को पलट दिया, हालांकि पीड़ितों की गोपनीयता सुरक्षित रखी गई है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप के पुराने दोस्त एपस्टीन से जुड़े रहस्यों का पर्दाफाश होगा? क्योंकि, यह विधेयक एपस्टीन के पीड़ितों के बारे में जानकारी को साझा करने की अनुमति देता है, लेकिन न्याय विभाग "शर्मिंदगी, प्रतिष्ठा को नुकसान, या राजनीतिक संवेदनशीलता" के कारण जानकारी को अब रोक नहीं सकता।

    यह बात बहुत पहले से पता है कि ट्रंप एपस्टीन के दोस्त थे, जो बदनाम फाइनेंसर थे और दुनिया के अमीर लोगों के करीबी थे। लेकिन प्रेसिडेंट ने लगातार कहा है कि उन्हें एपस्टीन के जुर्मों के बारे में पता नहीं था और उन्होंने बहुत पहले ही उससे रिश्ते तोड़ लिए थे।

