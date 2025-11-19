'वह कुछ नहीं जानते', खशोगी हत्याकांड में ट्रंप ने सऊदी क्राउन प्रिंस को दी क्लीन चिट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को वॉशिंगटन पोस्ट अखबार के पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के मामले में क्लीन चिट दे दी है। उन्होंने कहा कि वह कुछ नहीं जानते। चीजें होती रहती हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उनका यह बयान सीआईए के उस निष्कर्ष के उलट है, जिसमें अमेरिकी खुफिया एजेंसी का मानना है कि सऊदी क्राउन प्रिंस ने हत्या की मंजूरी दी थी। बता दें कि 2018 में तुर्किये में खशोगी की हत्या की गई थी। उन्हें सऊदी क्राउन प्रिंस का आलोचक माना जाता था। खशोगी की हत्या के बाद अमेरिका-सऊदी अरब के रिश्ते में खटास आ गई थी।

क्राउन प्रिंस की हत्या के सवाल पर भड़के ट्रंप सऊदी क्राउन प्रिंस इस हत्याकांड के सात वर्ष बाद मंगलवार को पहली बार व्हाइट हाउस पहुंचे, जहां ट्रंप ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं ने पत्रकारों से बातचीत की। इसी दौरान एबीसी न्यूज की पत्रकार मैरी ब्रूस ने उस बारे में सवाल किया, जिसमें अमेरिकी खुफिया अधिकारियों ने यह निष्कर्ष निकाला था कि क्राउन प्रिंस ने खशोगी की हत्या का आदेश दिया था। इस सवाल पर ट्रंप ने गुस्से वाले भाव में पूछा, 'आप किसके साथ हैं।'

उन्होंने कहा, 'आप किसी ऐसे व्यक्ति का जिक्र कर रही हैं, जो बेहद विवादास्पद था।' ट्रंप ने पत्रकार हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा, 'कई लोगों को वह व्यक्ति पसंद नहीं था। चाहे आप उन्हें पसंद करें या न करें, घटनाएं होती हैं। लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। आप इस तरह का सवाल पूछकर हमारे मेहमान को शर्मिंदा न करें।' जबकि सऊदी क्राउन प्रिंस ने कहा कि खशोगी हत्याकांड की जांच के लिए सभी कदम उठाए गए थे।

रात्रिभोज में रोनाल्डो भी पहुंचे एपी के अनुसार, ट्रंप ने सऊदी क्राउन प्रिंस का सैन्य सम्मान के साथ स्वागत किया और व्हाइट हाउस में उनके लिए रात्रिभोज का आयोजन किया। इसमें दिग्गज फुटबाल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो समेत कई वैश्विक उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया। रोनाल्डो 2022 में सऊदी क्लब अल-नासार से जुड़ने के बाद से सऊदी फुटबाल लीग का चेहरा बन गए हैं।