ट्रंप से लेकर मस्क तक... एपस्टीन फाइल्स में किन दिग्गजों के छिपे हैं राज?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के कुख्यात यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने की प्रक्रिया में एक और कदम बढ़ाया गया है। अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स) और सीनेट ने मंगलवार को 'एपस्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी विधेयक' पास किया।

प्रतिनिधि सभा ने इस प्रस्ताव को 427-1 के भारी बहुमत से पारित कर दिया। साथ ही सीनेट ने भी इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया। अब इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के हस्ताक्षर होने बाकी हैं। अमेरिकी संसद ने एपस्टीन फाइल्स विधेयक पास किया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कदम अपने ही सांसदों और जनता के दबाव के बीच कांग्रेस से रिकॉर्ड सार्वजनिक करने का आग्रह करने के बाद उठाया है। पिछले हफ्ते, एपस्टीन की संपत्ति से संबंधित 20,000 से ज्यादा पन्नों के दस्तावेज जारी किए गए थे। इनमें से कुछ में ट्रंप, उनके पूर्व सलाहकार स्टीव बैनन और पूर्व शाही परिवार के सदस्य, किंग चार्ल्स के भाई एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर का भी जिक्र था।

एबीसी न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, भले ही कांग्रेस इस प्रस्ताव को पारित कर दे और ट्रंप इस पर हस्ताक्षर कर दें, लेकिन न्याय विभाग एपस्टीन से संबंधित पूरी फाइल जारी करने की संभावना नहीं है। जांच से जुड़ी या कार्यकारी विशेषाधिकार द्वारा संरक्षित सामग्री आगे भी गोपनीय ही रहेगी।

एपस्टीन की फाइलों में जिन नामों का जिक्र है वे इस प्रकार हैं। राजनेता और राजपरिवार डोनाल्ड ट्रम्प - अमेरिकी राष्ट्रपति

बिल क्लिंटन - पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति

लैरी समर्स - पूर्व वित्त मंत्री और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अध्यक्ष

रॉबर्ट एफ. कैनेडी जूनियर - अमेरिकी स्वास्थ्य मंत्री

पूर्व प्रिंस एंड्रयू, ड्यूक ऑफ यॉर्क - किंग चार्ल्स तृतीय के भाई

सारा फर्ग्यूसन - डचेस ऑफ यॉर्क पत्रकार और लेखक

माइकल वोल्फ - पत्रकार, स्तंभकार और लेखक

पेगी सीगल - प्रचारक

नोम चोम्स्की - भाषाविद् और प्रोफेसर कानूनी और वित्त से जुड़ी हस्तिययां एलन डर्शोविट्ज़ - वकील

ग्लेन डबिन - हेज फंड मैनेजर

ईवा एंडरसन-डबिन - पूर्व मिस स्वीडन, ग्लेन डबिन की पत्नी

लेस वेक्सनर - एल ब्रांड्स की संस्थापक

एबिगेल वेक्सनर - लेस वेक्सनर की पत्नी

कैथरीन रूम्लर - पूर्व व्हाइट हाउस वकील व्यापार और तकनीक से जुड़ी हस्तियां

एलोन मस्क - अरबपति उद्यमी

पीटर थिएल - अरबपति निवेशक

टॉम प्रिट्ज़कर - व्यवसायी और परोपकारी

जीन-ल्यूक ब्रुनेल - पूर्व मॉडलिंग एजेंट

फ़्रेडरिक फ़ेक्काई - सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट

एलेक्ज़ेंड्रा फ़ेक्काई - फ़्रेडरिक फ़ेक्काई के पुत्र मनोरंजन और मीडिया जगत से जुड़ी हस्तियां

माइकल जैक्सन - पॉप स्टार

मिक जैगर - रोलिंग स्टोन्स के प्रमुख गायक

कोर्टनी लव - गायिका

नाओमी कैंपबेल - मॉडल

क्रिस टकर - अभिनेता/हास्य अभिनेता

मार्ला मेपल्स - ट्रम्प की पूर्व पत्नी

टिफनी ट्रम्प - डोनाल्ड ट्रम्प और मार्ला मेपल्स की बेटी एपस्टीन के सहयोगी और कर्मचारी

घिसलीन मैक्सवेल - एपस्टीन की पूर्व प्रेमिका, दोषी करार

सारा केलेन - पूर्व सहायक, अभियोगरहित सह-साजिशकर्ता

एड्रियाना मुसिंस्का - पूर्व सहायक, अभियोगरहित सह-साजिशकर्ता

नादिया मार्सिंकोवा - मित्र/सहयोगी, अभियोगरहित सह-साजिशकर्ता

जो जो फॉन्टानेला - बटलर

ब्रेंट टिंडल - शेफ

मार्क एपस्टीन - जेफरी एपस्टीन के भाई

एमी टेलर - मैक्सवेल की पूर्व सहायक दस्तावेज से जुड़े अन्य नाम