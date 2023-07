Dollar vs Rupee Price Today: कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन डॉलर के मुकाबले रुपये में तेजी, 12 पैसे की हुई बढ़त

Indian Rupee vs Dollar कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन बाजार में तेजी के साथ रुपये में भी तेजी देखने को मिली है। आज शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपया में 12 पैसे की बढ़त देखने को मिली है। गुरुवार के सत्र में रुपया 82.08 पर बंद हुआ था। आज रुपये में तेजी की सबसे बड़ी वजह हबै वैश्विक बाजार में डॉलर का कमजोर होना। (जागरण फाइल फोटो)

Dollar vs Rupee Price Today: कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन डॉलर के मुकाबले रुपये में तेजी

Edited By: Priyanka Kumari