Dollar vs Rupee Price Today: शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपये में तेजी, 16 पैसे की हुई बढ़त

Dollar vs Rupee Price Today 12 July 2023 डॉलर के मुकाबले रुपये में आज के सत्र में तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। एफआईआई की ओर से निवेश और भारतीय बाजारों में तेजी के साथ अमेरिकी मुद्रा पर दबाव बना हुआ है। हालांकि कच्चे तेल में तेजी के कारण रुपये में तेजी सीमित बनी हुई है। (जागरण फाइल फोटो)

डॉलर के मुकाबले रुपये में तेजी है।

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत में बुधवार को तेजी का रुझान देखने को मिल रहा है। इस कारण शुरुआती कारोबार में ही डॉलर के मुकाबले रुपया 16 पैसे चढ़कर 82.25 रुपये पर था। अमेरिकी मुद्रा में कमजोरी की वजह डॉलर इंडेक्स की कमजोरी और विदेशी निवेशकों की ओर से भारतीय शेयर बाजार में किया जा रहा निवेश माना जा रहा है। हालांकि, कच्चे तेल की कीमत में तेजी अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है और इस वजह से डॉलर के मुकाबले रुपये में बढ़त सीमित बनी हुई है। रुपये में कारोबार इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज के मुताबिक, डॉलर के मुकाबले रुपया 82.29 पर खुला था और इस दौरान शुरुआती कारोबार में ही ये 82.25 पर पहुंच गया। इस तरह डॉलर के मुकाबले रुपये में 16 पैसे की तेजी देखने को मिली। मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 82.41 पर खुला था। डॉलर में कमजोरी की वजह एफआईआई का भारतीय बाजार में लगातार निवेश करना है। फॉरेक्स ट्रेडर्स का कहना है कि कच्चे तेल में आ रही तेजी रुपये के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। डॉलर इंडेक्स में आज कमजोरी बनी हुई है और 0.30 प्रतिशत गिरकर 101.42 पर कारोबार कर रहा है। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स का दाम 0.20 प्रतिशत बढ़कर 79.56 डॉलर प्रति बैरल पर बना हुआ है। भारतीय बाजार में तेजी सेंसेक्स 40.49 अंक या 0.06 प्रतिशत बढ़कर 65,658.33 अंक और निफ्टी 5.80 अंक या 0.03 प्रतिशत बढ़कर 19,445.20 अंक पर कारोबार कर रहा है। एफआईआई की ओर से मंगलवार को 1,197.38 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे गए थे। सरकारी बैंक, फिन सर्विस, फार्मा, एफएमसीजी, मीडिया, एनर्जी, इन्फ्रा और हेल्थकेयर इंडेक्स में तेजी है, जबकि ऑटो, आईटी, मेटल और रियल्टी अन्य इंडेक्स पर दबाव देखा जा रहा है।

Edited By: Abhinav Shalya