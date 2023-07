Indian Rupee vs Dollar: लगातार चौथे दिन मजबूत हुआ रुपया, आज 10 पैसे की बढ़त

गुरुवार 13 जुलाई को भारतीय रुपया 10 पैसे बढ़ गया। रुपया आज लगातार चौथे दिन 10 पैसे बढ़कर 82.08 रुपये पर बंद हुआ। वैश्विक डॉलर के कमजोर होने और भारतीय शेयर बाजार में तेजी के कारण आज रुपये में तेजी आई। इंटरबैंक करेंसी एक्सचेंज पर डॉलर के मुकाबले रुपया आज 81.98 पर खुला। जानिए क्या कच्चे तेल की कीमतों पर क्या पड़ा प्रभाव

Rupee gains 10 paise to close at 82.08 against US dollar

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क: गुरुवार 13 जुलाई को भारतीय करेंसी रुपया डॉलर के मुकाबले 10 पैसे की बढ़त देखने को मिली। आज रुपया लगातार चार दिन के बढ़त के साथ 10 पैसे मजबूत होकर 82.08 पर बंद हुआ। दुनिया में डॉलर के कमजोर रुख, और भारतीय शेयर बाजारों में तेजी के बीच आज रुपया मजबूत हुआ है। इसके अलावा विदेशी मुद्रा व्यापारियों ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में मजबूती ने रुपये में तेजी को रोक दिया। इतने पर खुला रुपया इंटरबैंक फॉरेंन एक्सचेंज में रुपया, डॉलर के मुकाबले 81.98 के तेजी पर खुली। बाद में इसमें कुछ गिरावट आई और यह पिछले बंद के मुकाबले 10 पैसे ऊपर 82.08 (अनंतिम) पर बंद हुआ। कारोबारी सत्र के दौरान, रुपये ने इंट्रा-डे में 81.95 का उच्चतम स्तर और 82.14 का निचला स्तर देखा। रुपये में बढ़त का यह लगातार चौथा दिन है, इस दौरान इसमें 53 पैसे की तेजी आई है। बुधवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 82.18 पर बंद हुआ था। एलकेपी सिक्योरिटीज के वीपी रिसर्च एनालिस्ट जतीन त्रिवेदी ने कहा कि डॉलर की कमजोरी से रुपये को व्यापक समर्थन मिला, जो अब अमेरिका में सीपीआई डेटा 3.1 प्रतिशत के मुकाबले 3 प्रतिशत की उम्मीद से कम आने के बाद 100 अमेरिकी डॉलर से नीचे कारोबार कर रहा है, जिससे रुपये के खरीदारों को मजबूत समर्थन मिला है। मजबूत हुआ डॉलर इंडेक्स 6 मुद्राओं के मुकबाले डॉलर की ताकत बताने वाला डॉलर इंडेक्स 0.20 प्रतिशत गिरकर 99.99 पर आ गया। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड वायदा 0.09 प्रतिशत बढ़कर 80.18 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। कैसा रहा आज बाजार? 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 164.99 अंक या 0.25 प्रतिशत बढ़कर 65,558.89 पर बंद हुआ। व्यापक एनएसई निफ्टी 29.45 अंक या 0.15 प्रतिशत बढ़कर 19,413.75 पर पहुंच गया। एक्सचेंज डेटा के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) बुधवार को पूंजी बाजार में शुद्ध विक्रेता के रूप में उभरे, क्योंकि उन्होंने 1,242.44 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।

Edited By: Gaurav Kumar