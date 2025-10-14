चेक क्लियर करने में आपको भी हुई दिक्कत? NPCI ने बताई वजह; कब तक दूर होगी समस्या?

नई दिल्ली। New Check Rule: चेक के नियमों में हुए बदलाव के बाद कई ग्राहकों को इसे क्लियर कराने में समस्या आ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार अब चेक सिर्फ एक ही दिन में क्लियर होगा। नए नियमों के तहत चेक क्लियरिंग सिस्टम को बैच प्रोसेसिंग (टी+1) से कंटिन्यूयस क्लियरिंग सिस्टम (टी+0) में परिवर्तित कर दिया गया है। यह परिवर्तन 4 अक्टूबर, 2025 को लागू किया गया था। इसी दिन से चेक एक दिन में क्लियर होने लगे थे। लेकिन लेकिन भारत की नई रीयल-टाइम चेक क्लियरेंस प्रणाली, शुरुआती दिनों में ही लड़खड़ा गई है।

