3811 करोड़ का राजनीतिक चंदा, 9 ट्रस्ट्स के जरिए इन कंपनियों ने बांटे पैसे, दान देने में ये कंपनीज रहीं आगे

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक दलों (Donation to Political Parties) to को दिए जाने वाले चंदे के लिए इलेक्‍टोरल बॉन्‍ड स्‍कीम को रद्द कर चुकी है। इसके बाद राजनीतिक दलों को अब डोनेशन, इलेक्टोरल ट्रस्ट (Electoral Trusts) के माध्यम से दिया जा रहा है। इसी कड़ी में प्राइवेट कंपनियों द्वारा समर्थित ट्रस्‍ट की ओर से पॉलिटिकल पार्टीज को जमकर चंदा दिया गया। खास बात है कि इस फाइनेंशियल ईयर में राजनीतिक चंदा देने के मामले में 3 गुना तक की वृद्ध‍ि रिकॉर्ड की गई है। FY 2024-25 में 9 इलेक्‍टोरल ट्रस्‍ट ने विभिन्न राजनीतिक दलों को ₹3811 करोड़ रुपये का चंदा दिया है।

राजनीतिक दलों को मिला 3,811 करोड़ रुपये का यह दान पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में दिए गए 1,218 करोड़ रुपये की तुलना में तीन गुना से भी ज्यादा है। आइये आपको बताते हैं किस कंपनी ने ट्रस्ट के जरिए किस राजनीतिक दल को कितना चंदा दिया है।

किस कंपनी ने कितना चंदा दिया? 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में इलेक्टोरल ट्रस्ट के ज़रिए मिलने वाला डोनेशन पिछले साल के मुकाबले तीन गुना से ज़्यादा हो गया, जो 1,218 करोड़ रुपये था। 20 दिसंबर, 2025 तक, 19 रजिस्टर्ड ट्रस्ट में से 13 ने रिपोर्ट जमा की है, जिसमें से 9 ट्रस्ट ने बड़ा चंदा दिया है, जबकि 4 ट्रस्ट्स, जनहित, परिवर्तन, जयहिंद और जयभारत ने कोई डोनेशन नहीं दिया।

चंदे की लिस्ट में सबसे ऊपर कौन? - राजनीतिक दलों को डोनेशन देने के मामले में प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट इस लिस्ट में सबसे ऊपर रहा, जिसने 15 पार्टियों को 2,668 करोड़ रुपये बांटे। बीजेपी को 2,180.7 करोड़ रुपये मिले, जबकि कांग्रेस को 216.3 करोड़ रुपये मिले। तृणमूल कांग्रेस और YSR कांग्रेस को क्रमशः 92 करोड़ रुपये और 88 करोड़ रुपये मिले।

- टाटा ग्रुप से जुड़े प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट ने 914.97 करोड़ रुपये डोनेट किए, जिसमें से 80.8% (757.6 करोड़ रुपये) बीजेपी को मिले। कांग्रेस को 77.3 करोड़ रुपये मिले, और बाकी आठ पार्टियों ने 10 करोड़ रुपये आपस में बांटे। डोनेट करने वालों में टाटा संस, टीसीएस, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाटा पावर शामिल थे।