सवा 4 महीने में Vodafone Idea ने चुपचाप पैसा कर दिया डबल, अब Tata Capital ने खेला ₹500 Cr का दांव

नई दिल्ली। वोडाफोन आइडिया का शेयर (Vodafone Idea Share Price) काफी समय से दबाव में था। साल 2025 में एक समय ये 6 रुपये के आस-पास आ गया था। मगर उसके बाद शेयर ने रफ्तार पकड़ी और निवेशकों का पैसा करीब दोगुना कर दिया। अब टाटा कैपिटल (Tata Capital) ने भी इस पर भरोसा जताया है। आइए जानते हैं पूरी डिटेल।

500 करोड़ रुपये का किया निवेश मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार टाटा कैपिटल ने वोडाफोन आइडिया की लेटेस्ट बॉन्ड सेल में करीब ₹500 करोड़ लगाए हैं। यह दिखाता है कि स्ट्रेस्ड लेकिन जरूरी कंपनियों में नॉन-बैंक एक्सपोजर बढ़ रहा है, जो मेनस्ट्रीम बैंकों से फंड जुटाने में संघर्ष कर रही हैं।

टाटा कैपिटल के अलावा जेएम फाइनेंशियल क्रेडिट सॉल्यूशंस, आदित्य बिड़ला कैपिटल और हीरो फिनकॉर्प ने भी लगभग ₹400-400 करोड़ का निवेश किया है, जबकि नोमुरा कैपिटल ने अपने NBFC और विदेशी निवेशक रूट के जरिए दोनों ट्रांच में हिस्सा लिया।