    सवा 4 महीने में Vodafone Idea ने चुपचाप पैसा कर दिया डबल, अब Tata Capital ने खेला ₹500 Cr का दांव

    Updated: Mon, 22 Dec 2025 12:09 PM (IST)

    वोडाफोन आइडिया के शेयर (Vodafone Idea Share Price) में टाटा कैपिटल ने 500 करोड़ रुपये का निवेश किया है। कंपनी के शेयर में पिछले कुछ समय से तेजी देखी ज ...और पढ़ें

    वोडाफोन आइडिया के शेयर में आई तेजी

    नई दिल्ली। वोडाफोन आइडिया का शेयर (Vodafone Idea Share Price) काफी समय से दबाव में था। साल 2025 में एक समय ये 6 रुपये के आस-पास आ गया था। मगर उसके बाद शेयर ने रफ्तार पकड़ी और निवेशकों का पैसा करीब दोगुना कर दिया। अब टाटा कैपिटल (Tata Capital) ने भी इस पर भरोसा जताया है। आइए जानते हैं पूरी डिटेल।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    500 करोड़ रुपये का किया निवेश

    मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार टाटा कैपिटल ने वोडाफोन आइडिया की लेटेस्ट बॉन्ड सेल में करीब ₹500 करोड़ लगाए हैं। यह दिखाता है कि स्ट्रेस्ड लेकिन जरूरी कंपनियों में नॉन-बैंक एक्सपोजर बढ़ रहा है, जो मेनस्ट्रीम बैंकों से फंड जुटाने में संघर्ष कर रही हैं।
    टाटा कैपिटल के अलावा जेएम फाइनेंशियल क्रेडिट सॉल्यूशंस, आदित्य बिड़ला कैपिटल और हीरो फिनकॉर्प ने भी लगभग ₹400-400 करोड़ का निवेश किया है, जबकि नोमुरा कैपिटल ने अपने NBFC और विदेशी निवेशक रूट के जरिए दोनों ट्रांच में हिस्सा लिया।

    कितना बढ़ा Vi का शेयर?

    • आज वोडाफोन आइडिया का शेयर फ्लैट है। बीएसई पर करीब 12 बजे ये 0.02 रुपये या 0.17 फीसदी गिरकर 11.94 रुपये पर है
    • बीते 5 दिन शेयर 5.4 फीसदी ऊपर चढ़ा है
    • 1 महीने में वोडाफोन आइडिया के शेयर ने करीब 20 फीसदी तेजी हासिल की है
    • 14 अगस्त से अब तक ये करीब 94 फीसदी उछला है
    • 6 महीने में इस शेयर ने 82 फीसदी से अधिक की तेजी हासिल की है

    म्यूचुअल फंड और विदेशी निवेशकों ने भी लगाया दांव

    एनबीएफसी के अलावा, इस इश्यू में म्यूचुअल फंड और विदेशी निवेशकों ने भी दिलचस्पी दिखाई। इनके लिए वोडाफोन आइडिया की सब्सिडियरी वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर ने बॉन्ड प्राइवेट तौर पर जारी किए।
    यह सेल दो सिक्योर्ड हिस्सों में की गई थी। सीरीज A में ₹3,000 करोड़ के नोट्स थे जिन पर 12% कूपन था, जबकि सीरीज B में ₹300 करोड़ थे जिन पर 7% का भुगतान किया गया।

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

