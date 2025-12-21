Language
    अगले हफ्ते खुलने वाले हैं 11 IPO, पैसा रखें तैयार; चेक करें किसका GMP सबसे ज्यादा

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 09:38 AM (IST)

    अगले हफ्ते शेयर बाजार में 11 आईपीओ (Upcoming IPO Next Week) खुलने जा रहे हैं, जिनमें ईपीडब्लू इंडिया, डाचेपल्ली पब्लिशर्स, गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेश ...और पढ़ें

    अगले हफ्ते 11 नए आईपीओ खुलेंगे

    नई दिल्ली। अगले हफ्ते शेयर बाजार में 11 आईपीओ (Upcoming IPO Next Week) खुलने जा रहे हैं। जो कंपनियां आईपीओ लॉन्च करने जा रही हैं, उनमें EPW इंडिया, डाचेपल्ली पब्लिशर्स, गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी, श्याम धानी इंडस्ट्रीज, सुंड्रेक्स ऑयल कंपनी, धारा रेल प्रोजेक्ट्स, नांटा टेक, एडमैच सिस्टम्स, बाई काकाजी पॉलीमर्स, अपोलो टेक्नो इंडस्ट्रीज और ई टू ई ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं।
    इनमें से केवल एक आईपीओ, गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी, मेनबोर्ड का होगा, जबकि बाकी 10 एसएमई कैटेगरी के होंगे। इनमें 11 में से 5 आईपीओ तो सोमवार को ही खुलने जा रहे हैं। आगे जानिए इन आईपीओ की डिटेल।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ईपीडब्लू इंडिया (EPW India IPO)

    • कब खुलेगा आईपीओ - 22 दिसंबर
    • कब होगा बंद - 24 दिसंबर
    • प्राइस बैंड - 95-97 रुपये
    • लॉट साइज - 1200
    • GMP - 0

    डाचेपल्ली पब्लिशर्स (Dachepalli Publishers IPO)

    • कब खुलेगा आईपीओ - 22 दिसंबर
    • कब होगा बंद - 24 दिसंबर
    • प्राइस बैंड - 100-102 रुपये
    • लॉट साइज - 1200
    • GMP - 0

    गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी (Gujarat Kidney & Super Speciality IPO)

    • कब खुलेगा आईपीओ - 22 दिसंबर
    • कब होगा बंद - 24 दिसंबर
    • प्राइस बैंड - 108-114 रुपये
    • लॉट साइज - 128
    • GMP - 7 रुपये

    श्याम धानी इंडस्ट्रीज (Shyam Dhani Industries IPO)

    • कब खुलेगा आईपीओ - 22 दिसंबर
    • कब होगा बंद - 24 दिसंबर
    • प्राइस बैंड - 65-70 रुपये
    • लॉट साइज - 2000
    • GMP - 47 रुपये

    सुंड्रेक्स ऑयल कंपनी (Sundrex Oil Co.IPO)

    • कब खुलेगा आईपीओ - 22 दिसंबर
    • कब होगा बंद - 24 दिसंबर
    • प्राइस बैंड - 81-86 रुपये
    • लॉट साइज - 1600
    • GMP - 0

    धारा रेल प्रोजेक्ट्स (Dhara Rail Projects IPO)

    • कब खुलेगा आईपीओ - 23 दिसंबर
    • कब होगा बंद - 26 दिसंबर
    • प्राइस बैंड - 120-126 रुपये
    • लॉट साइज - 1000
    • GMP - 0

    नांटा टेक (Nanta Tech IPO)

    • कब खुलेगा आईपीओ - 23 दिसंबर
    • कब होगा बंद - 26 दिसंबर
    • प्राइस बैंड - 209-220 रुपये
    • लॉट साइज - 600
    • GMP - 15 रुपये

    एडमैच सिस्टम्स (Admach Systems IPO)

    • कब खुलेगा आईपीओ - 23 दिसंबर
    • कब होगा बंद - 26 दिसंबर
    • प्राइस बैंड - 227-239 रुपये
    • लॉट साइज - 600
    • GMP - 0

    बाई काकाजी पॉलीमर्स (Bai Kakaji Polymers IPO)

    • कब खुलेगा आईपीओ - 23 दिसंबर
    • कब होगा बंद - 26 दिसंबर
    • प्राइस बैंड - 177-186 रुपये
    • लॉट साइज - 600
    • GMP - 0

    अपोलो टेक्नो इंडस्ट्रीज (Apollo Techno Industries IPO)

    • कब खुलेगा आईपीओ - 23 दिसंबर
    • कब होगा बंद - 26 दिसंबर
    • प्राइस बैंड - 123-130 रुपये
    • लॉट साइज - 1000
    • GMP - 0

    ई टू ई ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर (E to E Transportation Infrastructure IPO)

    • कब खुलेगा आईपीओ - 22 दिसंबर
    • कब होगा बंद - 30 दिसंबर
    • प्राइस बैंड - 164-174 रुपये
    • लॉट साइज - 800
    • GMP - 75 रुपये

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

