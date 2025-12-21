अगले हफ्ते खुलने वाले हैं 11 IPO, पैसा रखें तैयार; चेक करें किसका GMP सबसे ज्यादा

नई दिल्ली। अगले हफ्ते शेयर बाजार में 11 आईपीओ (Upcoming IPO Next Week) खुलने जा रहे हैं। जो कंपनियां आईपीओ लॉन्च करने जा रही हैं, उनमें EPW इंडिया, डाचेपल्ली पब्लिशर्स, गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी, श्याम धानी इंडस्ट्रीज, सुंड्रेक्स ऑयल कंपनी, धारा रेल प्रोजेक्ट्स, नांटा टेक, एडमैच सिस्टम्स, बाई काकाजी पॉलीमर्स, अपोलो टेक्नो इंडस्ट्रीज और ई टू ई ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं।

इनमें से केवल एक आईपीओ, गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी, मेनबोर्ड का होगा, जबकि बाकी 10 एसएमई कैटेगरी के होंगे। इनमें 11 में से 5 आईपीओ तो सोमवार को ही खुलने जा रहे हैं। आगे जानिए इन आईपीओ की डिटेल।