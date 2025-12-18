कौन हैं RRP Semiconductor के फाउंडर, जिसके शेयर ने 20 महीनों में पैसा कर दिया 740 गुना

Language
    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 10:09 AM (IST)

    नई दिल्ली। कुछ शेयर बहुत कम समय में शानदार तगड़ा रिटर्न दे देते हैं। ऐसा ही एक शेयर आरआरपी सेमीकंडक्टर (RRP Semiconductor Share Price) है। इसका रेट 2 अप्रैल 2024 को 15 रुपये था, जबकि अब ये 11,094.95 रुपये पर आ गया है।
    इतनी लंबी छलांग से शेयर ने निवेशकों को 73,866.33 फीसदी रिटर्न दिया, जिससे उनका पैसा करीब 740 गुना हो गया। इतने रिटर्न से 15 रुपये के भाव पर मात्र 13,514 रुपये के खरीदे गए शेयरों की वैल्यू इस समय 1 करोड़ रुपये हो गयी है। मगर इस कंपनी का फाउंडर कौन है, आइए जानते हैं।

    कौन है आरआरपी सेमीकंडक्टर का फाउंडर?

    आरआरपी सेमीकंडक्टर और आरआरपी ग्रुप के फाउंडर राजेंद्र चोडणकर हैं, जिन्हें राजेंद्र कमलाकांत चोडणकर के नाम से भी जाना जाता है। वह ग्रुप के चेयरमैन और CEO हैं और डिफेंस, इलेक्ट्रो-ऑप्टिक्स में कंपनी के वेंचर्स को लीड करते हैं।
    उनका लक्ष्य इनोवेशन और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के जरिए सेमीकंडक्टर सेक्टर में बड़ी ग्रोथ हासिल करने का है।

    क्या है आरआरपी सेमीकंडक्टर का पुराना नाम?

    चोडणकर के पास मास स्पेक्ट्रोमेट्री, वैक्यूम सिस्टम और स्पेस टेक जैसे क्षेत्रों में इंजीनियरिंग का 40 सालों से ज्यादा का अनुभव है। वह RRP सेमीकंडक्टर के प्रमोटर हैं, जिसका पहले नाम जीडी ट्रेडिंग एंड एजेंसीज था।

    भारत की पहली नैनो-मशीनिंग फैसिलिटी

    चोदणकर ने भारत की पहली नैनो-मशीनिंग फैसिलिटी सन 2001 में शुरू की थी। इसके अलावा उन्होंने सन 2005 में 1-माइक्रोन टॉलरेंस प्रोटोटाइपिंग हासिल की। उनके वर्किंग एरिया में मास स्पेक्ट्रोमेट्री, वैक्यूम
    सिस्टम, स्पेस टेलीस्कोप कंपोनेंट्स और फायर-कंट्रोल सिस्टम के लिए 10,000 से ज्यादा ऑप्टिकल पार्ट्स डिलीवर करना शामिल है।

