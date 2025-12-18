ट्रंप की वजह से Ford ने LG एनर्जी सॉल्यूशन के साथ रद की EV बैटरी डील! औंधे मुंह गिरा शेयर
एलजी एनर्जी सॉल्यूशन (LG Energy Solution) ने बताया कि फोर्ड मोटर ने 6.50 अरब डॉलर की इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी सप्लाई डील खत्म कर दी। फोर्ड ने पॉलिसी मे ...और पढ़ें
नई दिल्ली। दक्षिण कोरिया की एलजी एनर्जी सॉल्यूशन (LG Energy Solution) ने बुधवार को जानकारी दी है कि फोर्ड मोटर (Ford Motor) ने लगभग 9.6 ट्रिलियन वॉन (6.50 अरब डॉलर या 58730 करोड़ रुपये) की इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) बैटरी-सप्लाई डील खत्म कर दी है।
दक्षिण कोरियाई बैटरी बनाने वाली कंपनी ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा कि यह डील फोर्ड के नोटिस के बाद खत्म की गई, क्योंकि ऑटोमेकर ने पॉलिसी में बदलाव और EV डिमांड के आउटलुक में बदलाव के कारण कुछ EV मॉडल का प्रोडक्शन रोकने का फैसला किया है।
कब हुई थी एलजी-फोर्ड डील?
अक्टूबर में, एलजी एनर्जी सॉल्यूशन ने 2026 और 2027 से यूरोप में फोर्ड मोटर को EV बैटरी सप्लाई करने के लिए दो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे। फोर्ड ने सोमवार को कहा कि वह 19.5 अरब डॉलर (17,619 करोड़ रुपये) का राइटडाउन करेगी और कई इलेक्ट्रिक-व्हीकल मॉडल बंद कर देगी।
ऐसा ट्रंप प्रशासन की नीतियों और EV की घटती डिमांड के चलते ऑटो इंडस्ट्री के बैटरी से चलने वाले मॉडल से पीछे हटने का अब तक का सबसे बड़ा उदाहरण है।
एलजी एनर्जी सॉल्यूशन का शेयर गिरा
इस खबर से LG Energy Solution का शेयर गिर गया है। साउथ कोरियन मार्केट में इसका शेयर भारतीय समय के अनुसार सुबह 9 बजे 31,750 वॉन या 7.64 फीसदी गिरकर 3,83,750 वॉन (23456 रुपये) पर आ गया है। इसका असर एलजी की लिस्टेड भारतीय यूनिट एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर पर भी पड़ सकता है।
फोर्ड के साथ जॉइंट वेंचर खत्म
पिछले हफ्ते, साउथ कोरियाई बैटरी बनाने वाली कंपनी SK On ने कहा कि उसने यूनाइटेड स्टेट्स में अपनी जॉइंट बैटरी फैक्टरियों के लिए फोर्ड के साथ अपना जॉइंट वेंचर खत्म करने का फैसला किया है। साल 2022 में, SK On और फोर्ड ने यूनाइटेड स्टेट्स में जॉइंट बैटरी प्लांट बनाने के लिए 11.4 अरब डॉलर का निवेश किया था।
