Ola Electric में हिस्सेदारी बेचने के बाद भाविश अग्रवाल को लगा ₹280 Cr का झटका, आखिर क्या हुआ ऐसा?

नई दिल्ली। NSE वेबसाइट से मिले डेटा के अनुसार, ओला इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भाविश अग्रवाल (Bhavish Aggarwal Net Worth) ने कंपनी में अपनी कुछ हिस्सेदारी बेच दी है। डेटा से पता चलता है कि ओला इलेक्ट्रिक के फाउंडर अग्रवाल ने एक बल्क डील के जरिए कंपनी के 2.62 करोड़ से अधिक इक्विटी शेयर बेच दिए हैं।

ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के 2,62,56,748 इक्विटी शेयर मंगलवार को ₹34.99 प्रति शेयर के एवरेज ट्रेड प्राइस पर बेचे गए। इस बिकवाली के बाद अग्रवाल की नेटवर्थ कितनी रह गई, आइए जानते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भाविश अग्रवाल की नेट वर्थ कितनी? फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनेयर्स लिस्ट के अनुसार, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के फाउंडर भाविश अग्रवाल की नेटवर्थ 1.6 अरब डॉलर है। भारतीय करेंसी में ये रकम करीब 14,454 करोड़ रुपये बनती है। फोर्ब्स के अनुसार अग्रवाल की संपत्ति में एक दिन में 30.9 मिलियन डॉलर (करीब 280 करोड़ रुपये) की कमी आई, जिससे उनकी नेट वर्थ 1.89% कम हो गई है।

मंगलवार से पहले, ओला के फाउंडर की नेटवर्थ लगभग 2 अरब डॉलर (18,068 करोड़ रुपये) थी।

ओला में भाविश की कितनी हिस्सेदारी? BSE डेटा के अनुसार, सितंबर 2025 तक ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के CEO भाविश अग्रवाल के पास टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनी में 30.02% या 1,32,39,60,029 से ज्यादा इक्विटी शेयर थे। उन्होंने गिरवी रखे सारे प्रमोटर-लेवल शेयरों को पूरी तरह से छुड़ाने के लिए अपनी पर्सनल शेयरहोल्डिंग का सीमित मॉनेटाइजेशन किया। यानी शेयर बेचकर कमाए पैसों से उन्होंने प्रमोटर-लेवल का लोन चुका दिया।

इससे पहले से गिरवी रखे गए 3.93% शेयर पूरी तरह से रिलीज हो जाएंगे, जिससे फाउंडर-प्रमोटर कर्ज-मुक्त हो जाएंगे।