Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Ola Electric में हिस्सेदारी बेचने के बाद भाविश अग्रवाल को लगा ₹280 Cr का झटका, आखिर क्या हुआ ऐसा?

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 02:46 PM (IST)

    ओला इलेक्ट्रिक के सीईओ भाविश अग्रवाल (Bhavish Aggarwal Net Worth) ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी का कुछ भाग बेच दिया है। भाविश अग्रवाल ने बल्क डील के मा ...और पढ़ें

    Hero Image

    ओला के फाउंडर की नेटवर्थ में आई गिरावट

    नई दिल्ली। NSE वेबसाइट से मिले डेटा के अनुसार, ओला इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भाविश अग्रवाल (Bhavish Aggarwal Net Worth) ने कंपनी में अपनी कुछ हिस्सेदारी बेच दी है। डेटा से पता चलता है कि ओला इलेक्ट्रिक के फाउंडर अग्रवाल ने एक बल्क डील के जरिए कंपनी के 2.62 करोड़ से अधिक इक्विटी शेयर बेच दिए हैं।
    ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के 2,62,56,748 इक्विटी शेयर मंगलवार को ₹34.99 प्रति शेयर के एवरेज ट्रेड प्राइस पर बेचे गए। इस बिकवाली के बाद अग्रवाल की नेटवर्थ कितनी रह गई, आइए जानते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भाविश अग्रवाल की नेट वर्थ कितनी?

    फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनेयर्स लिस्ट के अनुसार, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के फाउंडर भाविश अग्रवाल की नेटवर्थ 1.6 अरब डॉलर है। भारतीय करेंसी में ये रकम करीब 14,454 करोड़ रुपये बनती है। फोर्ब्स के अनुसार अग्रवाल की संपत्ति में एक दिन में 30.9 मिलियन डॉलर (करीब 280 करोड़ रुपये) की कमी आई, जिससे उनकी नेट वर्थ 1.89% कम हो गई है।
    मंगलवार से पहले, ओला के फाउंडर की नेटवर्थ लगभग 2 अरब डॉलर (18,068 करोड़ रुपये) थी।

    ओला में भाविश की कितनी हिस्सेदारी?

    BSE डेटा के अनुसार, सितंबर 2025 तक ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के CEO भाविश अग्रवाल के पास टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनी में 30.02% या 1,32,39,60,029 से ज्यादा इक्विटी शेयर थे। उन्होंने गिरवी रखे सारे प्रमोटर-लेवल शेयरों को पूरी तरह से छुड़ाने के लिए अपनी पर्सनल शेयरहोल्डिंग का सीमित मॉनेटाइजेशन किया। यानी शेयर बेचकर कमाए पैसों से उन्होंने प्रमोटर-लेवल का लोन चुका दिया।
    इससे पहले से गिरवी रखे गए 3.93% शेयर पूरी तरह से रिलीज हो जाएंगे, जिससे फाउंडर-प्रमोटर कर्ज-मुक्त हो जाएंगे।

    ओला की कितनी हिस्सेदारी किसके पास?

    BSE डेटा के अनुसार मौजूदा फाइनेंशियल ईयर की सितंबर तिमाही तक ओला इलेक्ट्रिक में प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप की कुल हिस्सेदारी 36.78% थी। ओला इलेक्ट्रिक में बाकी 58.35% हिस्सेदारी पब्लिक शेयरहोल्डर्स के पास है, जबकि सितंबर तिमाही में नॉन-प्रमोटर नॉन-पब्लिक शेयरहोल्डिंग 4.87% थी।

    ये भी पढ़ें - कौन थे लवजी नुसरवानजी वाडिया, जिन्होंने शुरू की भारत की सबसे पुरानी कंपनी; आज तक जमी है धाक

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US