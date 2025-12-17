कौन थे लवजी नुसरवानजी वाडिया, जिन्होंने शुरू की भारत की सबसे पुरानी कंपनी; आज तक जमी है धाक

नई दिल्ली। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में 28 लाख से अधिक रजिस्टर्ड कंपनियां हैं। इनमें से 65 फीसदी से अधिक (18 लाख से ज्यादा) एक्टिव कंपनियां हैं। मगर शायद ही आप जानते हों कि इनमें से सबसे पुरानी कंपनी कौन सी है। बता दें कि सबसे पुरानी कंपनी (Oldest Company in India) है वाडिया ग्रुप (Wadia Group)।

समय के साथ वाडिया ग्रुप अलग-अलग सेक्टरों में कारोबार करने लगा और इसकी कई डायवर्सिफाइड कंपनियां हो गयीं। मगर इसकी शुरुआत एक कंपनी से ही हुई थी। आइए जानते हैं क्या था वाडिया ग्रुप का शुरुआती बिजनेस और किसने किया था इसे शुरू।

कौन है वाडिया ग्रुप का फाउंडर? लवजी नुसरवानजी वाडिया (1702–1774) भारत के गुजरात प्रांत के सूरत के एक पारसी थे। वे जहाज बनाने वाले और नौसेना आर्किटेक्ट वाडिया परिवार के सदस्य थे। लवजी ने 1736 में वाडिया ग्रुप की स्थापना की थी। तब तक भारत में मुगलों का शासन चल रहा था। वाडिया ग्रुप तब से आज तक चल रहा है।

क्या करती थी वाडिया ग्रुप की पहली कंपनी? 1736 में लवजी ने एक मरीन कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू की, जो अंग्रेजों के लिए जहाज बनाती थी। वह भारत के पहले मास्टर शिपबिल्डर्स में से एक थे और ग्लोबल शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के दिग्गज थे। बता दें कि बॉम्बे ड्राई-डॉक, जो एशिया का पहला ड्राई-डॉक था, उसे लवजी और उनके भाई सोराबजी ने 1750 में बनाया था।