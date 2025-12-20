टाटा ग्रुप की कंपनी विदेशी कंपनी का करेगी अधिग्रहण, खरीदेगी पूरी की पूरी 100ं% हिस्सेदारी; शेयर पर सभी की नजर

नई दिल्ली। टाटा ग्रुप की टाटा केमिकल इंटरनेशनल को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। टाटा केमिकल्स ने घोषणा की है कि उसकी सिंगापुर सब्सिडियरी सिंगापुर की नोवाबाय को 25 मिलियन यूरो की एंटरप्राइज वैल्यू पर 100 प्रतिशत खरीदने जा रही है। इसकी जानकारी टाटा केमिकल ने 19 दिसंबर को एक्सचेंज फाइलिंग में दी। इस खबर का असर कंपनी के शेयरों पर भी सोमवार को देखने को मिल सकता है। निवेशकों की नजर इसके शेयरों पर रहने वाली है। बाजार खुलते ही इसके शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है। टाटा केमिकल ने एक फाइलिंग में कहा कि कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टाटा केमिकल्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (TCIPL) ने नोवाबाय प्राइवेट लिमिटेड की 100% इक्विटी शेयर पूंजी हासिल करने के लिए एक शेयर खरीद समझौता (SPA) किया है। इस अधिग्रहण का पूरा होना SPA में बताई गई विभिन्न शर्तों के पूरा होने पर निर्भर है।

नोवाबाय का कई देशों में फैला है कारोबार

नोवाबाय सिंगापुर की एक कंपनी है जो प्रीमियम-ग्रेड सोडियम बाइकार्बोनेट बनाती और बेचती है, और यूरोप, अमेरिका, ओशिनिया, एशिया, मध्य पूर्व और आसियान बाजारों में फार्मास्युटिकल, खाद्य और पर्सनल केयर ग्राहकों को हाई-वैल्यू ग्रेड की सप्लाई करती है।



इसे नवंबर 2015 में शामिल किया गया था और यह अभी फ्रांस-बेस्ड नोवाकार्ब की पूरी तरह से सब्सिडियरी कंपनी है। नोवाबाय की जारी और पेड-अप शेयर कैपिटल $35.53 मिलियन डॉलर (प्रत्येक $10 के 3,553,214 सामान्य शेयर) है, और कैलेंडर वर्ष 2024 में इसका टर्नओवर 29.49 मिलियन सिंगापुर डॉलर (S$) था, जो 2023 में S$25.93 मिलियन से ज्यादा था।



यह अधिग्रहण कैश से फंड किया जाएगा, जिसमें 25 मिलियन यूरो (लगभग S$37.8 मिलियन) की तय एंटरप्राइज वैल्यू में नेट डेट, वर्किंग कैपिटल और स्टैंडर्ड क्लोजिंग आइटम के लिए एडजस्टमेंट किया जाएगा।



डील पूरी होने के बाद, नोवाबाय TCIPL की 100 प्रतिशत सब्सिडियरी और टाटा केमिकल्स की इनडायरेक्ट सब्सिडियरी बन जाएगी।



टाटा केमिकल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO आर. मुकुंदन ने एक कंपनी स्टेटमेंट में कहा कि नोवाबाय का प्रीमियम-ग्रेड सोडियम बाइकार्बोनेट पर फोकस, "हाई-वैल्यू, नॉन-साइक्लिकल प्रोडक्ट सेगमेंट" में विस्तार करने की ग्रुप की रणनीति के साथ "पूरी तरह से मेल खाता है। हमारा मानना है कि यह रणनीतिक अधिग्रहण TCL की लॉन्ग-टर्म ग्रोथ और वैल्यू क्रिएशन को तेज करेगा।"