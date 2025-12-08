राजनीतिक दल 30 दिनों में अपने नवीनतम पार्टी संविधान की कॉपी करें साझा, चुनाव आयोग ने दिए निर्देश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। चुनावी पारदर्शिता में जुटे चुनाव आयोग ने देश की सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से कहा है कि वे 30 दिनों के अंदर पार्टी संविधान की नवीनतम कापी उनके साथ साझा करें।

आयोग ने यह कदम तब उठाया है, जब कई राजनीतिक दलों की ओर से अपने पार्टी संविधान में किए गए बदलाव के बाद भी उनके साथ अब तक कोई जानकारी साझा नहीं कर रहे है। आयोग ने सोमवार को राजनीतिक दलों के दिए गए निर्देश में सुप्रीम कोर्ट की एक याचिका का भी उदाहरण दिया है।