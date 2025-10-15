भारत का एक कदम और तिलमिला गया ड्रैगन, EV और बैटरी पर मिलने वाली सब्सिडी के खिलाफ WTO में की शिकायत

नई दिल्ली। चीन द्वारा अप्रैल में रेयर अर्थ मेटल पर कई तरह के प्रतिबंध लगाने के बाद भारत ने ईवी वाहन और बैटरी पर सब्सिडी देने को लेकर कई तरह की योजनाएं चलाई। भारत के इस कदम से पड़ोसी चीन तिलमिला उठा है। चीन ने बुधवार को विश्व व्यापार संगठन (Indo China WTO dispute) में भारत द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरी पर दी जा रही सब्सिडी (EV subsidies in India) को लेकर शिकायत दर्ज कराई। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इन उपायों से भारतीय घरेलू उद्योगों को अनुचित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलता है और चीन के हितों को नुकसान पहुंचता है।

चीन के इस कदम पर भारत के वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि मंत्रालय चीन द्वारा सबमिट किए गए दस्तावेजों पर गौर गरेगा। इस कदम की पुष्टि करते हुए एक अधिकारी ने बताया कि चीन ने तुर्की, कनाडा और यूरोपीय संघ के खिलाफ भी इसी तरह के आवेदन दायर किए हैं।

भारत का एक्सपोर्ट घटा लेकिन इंपोर्ट बढ़ा चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। पिछले वित्त वर्ष में चीन को भारत का निर्यात 14.5 प्रतिशत घटकर 14.25 अरब डॉलर रह गया, जबकि 2023-24 में यह 16.66 अरब डॉलर था। हालांकि, आयात 2024-25 में 11.52 प्रतिशत बढ़कर 113.45 अरब डॉलर हो गया, जो 2023-24 में 101.73 अरब डॉलर था। चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 2024-25 के दौरान बढ़कर 99.2 अरब डॉलर हो गया है।