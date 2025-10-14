ट्रंप की लाख कोशिश गूगल को नहीं रोक पाईं, सुंदर पिचाई ने भारत को दी ₹1331737615500 की सौगात; बनाएंगे AI डेटा हब

नई दिल्ली। राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप अमेरिकी कंपनियों से कहते रह गए कि भारत में अपना बिजनेस मत करो। भारत में निवेश न करो। लेकिन गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन जैसी कंपनियों ने उनकी एक न सुनी। गूगल की पैरेंट कंपनी अल्फाबेट के CEO सुंदर पिचाई ने ट्रंप की धमकियों के बीच भारत को बड़ा तोहफा दे दिया है। ये तोहफा डेटा सेंटर बनाने का है।



गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में एक एआई डेटा हब बनाने के लिए 1500 करोड़ डॉलर का निवेश करेगी। यह सुविधा, जो बंदरगाह शहर विशाखापत्तनम में स्थापित की जाएगी, 12 देशों में फैले गूगल के एआई केंद्रों के वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा होगी।

यह भी पढ़ें- अंबानी के बाद अदाणी ने भी मिलाया Google से हाथ, भारत के इस शहर में बनाएंगे देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर गूगल क्लाउड के CEO थॉमस कुरियन ने मंगलवार को राजधानी दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा, "यह सबसे बड़ा एआई हब है जिसमें हम संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर, दुनिया में कहीं भी निवेश करने जा रहे हैं।" गूगल ने परियोजना के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु अदाणी समूह और एयरटेल के साथ साझेदारी की है, जिसमें एक नए अंतर्राष्ट्रीय सब-सी गेटवे का निर्माण भी शामिल है। AI Data सेंटर का प्रमुख केंद्र बन रहा है भारत यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप अमेरिकी कंपनियों से घरेलू निवेश को प्राथमिकता देने का आग्रह कर रहे हैं। भारत AI Data Centers के लिए एक प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है। देश की कम डेटा लागत और तेजी से बढ़ते इंटरनेट उपयोगकर्ता आधार ने इसे तकनीकी दिग्गजों के लिए क्लाउड और एआई विस्तार का केंद्र बना दिया है।



अल्फाबेट के CEO सुंदर पिचाई ने कहा कि यह सुविधा "हमारी उद्योग-एडवांस टेक्नोलॉजी को भारत में उद्यमों और उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाएगी, एआई नवाचार को गति देगी और देश भर में विकास को गति देगी"।

गूगल, आंध्र प्रदेश में नई ट्रांसमिशन लाइनें, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और ऊर्जा भंडारण प्रणालियाँ स्थापित करने के लिए स्थानीय साझेदारों के साथ मिलकर काम करेगा। गूगल ने इसके लिए अदाणी ग्रुप और एयरटेल समूह के साथ साझेदारी भी की है।



अदाणी समूह ने एक बयान में कहा, "यह परियोजना दोनों कंपनियों की स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित है और इसमें आंध्र प्रदेश में नई ट्रांसमिशन लाइनों, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और नवीन ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में संयुक्त निवेश शामिल होगा। इससे न केवल डेटा सेंटर संचालन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि भारत के पावर ग्रिड की क्षमता और लचीलापन भी बढ़ेगा।"