    ट्रंप की लाख कोशिश गूगल को नहीं रोक पाईं, सुंदर पिचाई ने भारत को दी ₹1331737615500 की सौगात; बनाएंगे AI डेटा हब

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 06:07 PM (IST)

    राष्ट्रपति ट्रंप की आपत्तियों के बावजूद, गूगल ने भारत में बड़ा निवेश किया है। अल्फाबेट, आंध्र प्रदेश में 1500 करोड़ डॉलर का एआई डेटा हब बनाएगी, जो विशाखापत्तनम में स्थापित होगा। गूगल ने इस परियोजना के लिए अदाणी समूह और एयरटेल के साथ साझेदारी की है। सुंदर पिचाई ने कहा कि यह भारत में एआई नवाचार और विकास को गति देगा। मुख्यमंत्री नायडू ने बताया कि इससे 1.88 लाख रोजगार सृजित होंगे।

    नई दिल्ली। राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप अमेरिकी कंपनियों से कहते रह गए कि भारत में अपना बिजनेस मत करो। भारत में निवेश न करो। लेकिन गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन जैसी कंपनियों ने उनकी एक न सुनी। गूगल की पैरेंट कंपनी अल्फाबेट के CEO सुंदर पिचाई ने ट्रंप की धमकियों के बीच भारत को बड़ा तोहफा दे दिया है। ये तोहफा डेटा सेंटर बनाने का है। 

    गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में एक एआई डेटा हब बनाने के लिए 1500 करोड़ डॉलर का निवेश करेगी। यह सुविधा, जो बंदरगाह शहर विशाखापत्तनम में स्थापित की जाएगी, 12 देशों में फैले गूगल के एआई केंद्रों के वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा होगी।

    गूगल क्लाउड के CEO थॉमस कुरियन ने मंगलवार को राजधानी दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा, "यह सबसे बड़ा एआई हब है जिसमें हम संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर, दुनिया में कहीं भी निवेश करने जा रहे हैं।"

    गूगल ने परियोजना के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु अदाणी समूह और एयरटेल के साथ साझेदारी की है, जिसमें एक नए अंतर्राष्ट्रीय सब-सी गेटवे का निर्माण भी शामिल है।

    AI Data सेंटर का प्रमुख केंद्र बन रहा है भारत

    यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप अमेरिकी कंपनियों से घरेलू निवेश को प्राथमिकता देने का आग्रह कर रहे हैं। भारत AI Data Centers के लिए एक प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है। देश की कम डेटा लागत और तेजी से बढ़ते इंटरनेट उपयोगकर्ता आधार ने इसे तकनीकी दिग्गजों के लिए क्लाउड और एआई विस्तार का केंद्र बना दिया है।

    अल्फाबेट के CEO सुंदर पिचाई ने कहा कि यह सुविधा "हमारी उद्योग-एडवांस टेक्नोलॉजी को भारत में उद्यमों और उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाएगी, एआई नवाचार को गति देगी और देश भर में विकास को गति देगी"।


    गूगल के एआई हब निवेश में एक नए अंतर्राष्ट्रीय सबसी गेटवे का निर्माण शामिल है, जिसमें भारत के पूर्वी तट पर विशाखापत्तनम में उतरने के लिए कई अंतरराष्ट्रीय सबसी केबल (Submarine Cable) शामिल हैं - जो गूगल के दो मिलियन मील से अधिक मौजूदा स्थलीय और सबसी केबलों से जुड़ेंगे। यह गेटवे देश की बढ़ती डिजिटल माँगों को पूरा करने में मदद करेगा और मुंबई तथा चेन्नई क्षेत्रों में मौजूद सबसी केबल लैंडिंग के पूरक के रूप में मार्ग विविधता प्रदान करेगा।

    गूगल, आंध्र प्रदेश में नई ट्रांसमिशन लाइनें, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और ऊर्जा भंडारण प्रणालियाँ स्थापित करने के लिए स्थानीय साझेदारों के साथ मिलकर काम करेगा। गूगल ने इसके लिए अदाणी ग्रुप और एयरटेल समूह के साथ साझेदारी भी की है।

    अदाणी समूह ने एक बयान में कहा, "यह परियोजना दोनों कंपनियों की स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित है और इसमें आंध्र प्रदेश में नई ट्रांसमिशन लाइनों, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और नवीन ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में संयुक्त निवेश शामिल होगा। इससे न केवल डेटा सेंटर संचालन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि भारत के पावर ग्रिड की क्षमता और लचीलापन भी बढ़ेगा।"

    क्या बोले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री

    वहीं, इस पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री  मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि यह केंद्र देश भर में कम विलंबता, उच्च-थ्रूपुट सेवाएं प्रदान करने के लिए हाइपर स्केल डेटा सेंटर क्षमता, उच्च-प्रदर्शन AI अवसंरचना, नए बड़े पैमाने के ऊर्जा स्रोतों और एक विस्तारित फाइबर-ऑप्टिक बैकबोन को एक ही स्थान पर एकीकृत करेगा। उन्होंने कहा कि गूगल डेटा सेंटर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 1.88 लाख रोजगार सृजित करेगा और यह डिजिटल इंडिया और इंडिया एआई मिशनों के अनुरूप है।