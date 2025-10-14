Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चीन के इस दांव से अमेरिका चारों खाने चित, भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले ट्रंप के मंत्री ने बदले सुर

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 11:40 PM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों से भारत-अमेरिका के रिश्ते तनावपूर्ण थे। अमेरिका ने भारत पर रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध में मदद करने का आरोप लगाया था। अब, दुर्लभ खनिजों के निर्यात पर चीन के प्रतिबंध के विरोध में अमेरिका ने भारत को अपना सबसे बड़ा सहयोगी बताया है। अमेरिकी वित्त मंत्री ने चीन की आलोचना की और इसे 'चीन बनाम विश्व' की स्थिति बताया। अमेरिका ने सहयोगियों से मदद की उम्मीद जताई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    ट्रंप की नीतियों से भारत-अमेरिका में तनाव

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों की वजह से भारत और अमेरिका के संबंधों में खटास आ गई थी। ट्रंप और उनके मंत्रियों ने रुसी तेल खरीद का हवाला देते हुए भारत पर कई तरह के बेतुके बयान दिए थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अमेरिका ने उस दौरान भारत के द्वारा रूस से तेल खरीद कर युक्रेन युद्ध में रूस कि मदद करने जैसे आरोप भी लगाए। लेकिन अब जब बात खुद पर बन आई तो अमेरिका के सुर फिर से बदलने लगे हैं।

    ट्रंप की नीतियों से भारत-अमेरिका में तनाव

    बता दें अमेरिका ने दुर्लभ खनिज तत्वों के निर्यात पर चीन द्वारा लगाए गये बैन का विरोध करने के मुद्दे पर भारत को अपना सबसे बड़ा सहयोगी बताया है। साथ ही अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेन्ट ने इस मुद्दे पर चीन की आलोचना भी की है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग की सरकार पर आरोप लगाया है कि चीन ने ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक और रक्षा उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण चुम्बक बनाने में प्रयुक्त खनिजों पर नए निर्यात नियंत्रण के जरिये नुकसान पहुंचाने कि कोशिश कर रहा है। अपनी बात को आगे बढ़ते हुए बेसेन्ट ने कहा कि ये 'चीन बनाम विश्व' है।

    अमेरिका ने भारत को बताया बड़ा सहयोगी

    फॉक्स न्यूज को दी गये एक इंटरव्यू में बेसेंट ने सोमवार को कहा कि चीन ने पूरी मुक्त दुनिया की चेन और औद्योगिक बेस पर निशाना साधा है, और आप जानते हैं, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।" उन्होंने आगे कहा कि हम पहले से अपने सहयोगियों के संपर्क में हैं। इस हफ्ते हम उनके साथ बैठक करेंगे। इस बैठक हमें पूरी उम्मीद है कि बाकी राष्ट्र हमारी मदद करेंगे।उन्होंने कहा कि अमेरिका अपनी संप्रभुता का विभिन्न तरीकों से दावा करेगा, ''चीन एक कमांड-एंड-कंट्रोल अर्थव्यवस्था है। वे न तो हमें कमांड करेंगे और न ही कंट्रोल करेंगे।"

     