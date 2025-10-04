Language
    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 03:26 PM (IST)

    केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA Hike) में 3% की वृद्धि की है जिससे यह 58% हो गया है। 7वें वेतन आयोग के तहत यह अंतिम बढ़ोतरी है जिसका लाभ कर्मचारियों को नवंबर से मिलेगा और तीन महीने का एरियर भी मिलेगा। आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू होने से पहले यह आखिरी बढ़ोतरी है।

    8th Pay Commission से पहले ही बढ़ी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, अगले महीने से खाते में इतने रुपये आएंगे अधिक

    नई दिल्ली। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लागू होने से पहले केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग के तहत अंतिम बार डीए में बुधवार को बढ़ोतरी की थी। केंद्र सरकार ने बुधवार को अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी, जिससे डीए 58 प्रतिशत हो गया। 7वां वेतन आयोग दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। चालू वेतन आयोग के तहत यह अंतिम बढ़ोतरी थी। दशहरा और दिवाली त्योहारों से पहले उठाया गया यह कदम 2025 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए दूसरी बार डीए में बढ़ोतरी है।

    इसे आखिरी बार मार्च में संशोधित किया गया था, जब कर्मचारियों को भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी मिली थी। इस बढ़ोतरी के केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा हुआ है। बढ़ी हुई सैलरी नवंबर से मिलेगी। इतना ही नहीं तीन महीने का एरियर भी मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सैलरी में बढ़ोतरी कितनी हुई है। आइए जानते हैं।

    8th Pay Commission से पहले 3% DA बढ़ने से कितनी बढ़ी सैलरी?

    केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी से सैलरी मूल वेतन का 3 फीसदी और बढ़ जाएगी।उदाहरण के लिए, सातवें वेतन आयोग के तहत, न्यूनतम ₹18,000 मूल वेतन वाले कर्मचारी की मासिक आय में DA वृद्धि से लगभग ₹540 की वृद्धि होगी।

    DA बढ़ने से कितनी बढ़ी सैलरी
    पद बेसिक सैलरी (रुपये में) पहले का डीए (रुपये में) कितनी हुई बढ़ोतरी (रुपये में) अब कितना मिलेगा डीए (रुपये में)
    चपरासी 18,000 9900 540 10440
    क्लर्क 19,900 10945 597 11542
    अपर डिवीजन क्लर्क 25,500 14025 765 14790
    सेक्शन ऑफिसर 56,100 30855 1683 32538
    डायरेक्टर 123000 67650 3690 71340
    जॉइन्ट सेक्रेटरी 144200 79310 4326 83636
    सेक्रेटरी 225000 123750 6750 130500

    इस वृद्धि से न्यूनतम मूल वेतन वाले कर्मचारियों का कुल वेतन ₹28,440 हो जाएगा। एक अन्य उदाहरण में, ₹60,000 मूल वेतन वाले कर्मचारी को अब DA के रूप में ₹34,800 मिलेंगे, जो मार्च में हुई वृद्धि के बाद उन्हें ₹33,000 का भुगतान किया जा रहा था।

    ₹9,000 की न्यूनतम पेंशन कैटेगरी में आने वाले पेंशनभोगियों को अतिरिक्त ₹270 मिलेंगे, जिससे उनकी कुल पेंशन 58 प्रतिशत की संशोधित दर पर ₹14,220 हो जाएगी। जनवरी में घोषित आठवां वेतन आयोग वेतन और भत्तों में और संशोधन तय करेगा। हालांकि, इसके सदस्यों और कार्यकाल के बारे में आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार है।

    नवंबर से बढ़कर आएगी सैलरी

    DA बढ़ने के बाद से अब केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी नवंबर से बढ़कर आएगी। नवंबर महीने की सैलरी में तीन महीने का एरियर भी शामिल होगा। जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने का डीए अक्टूबर की सैलरी में आएगी। अक्टूबर की सैलरी 31 अक्टूबर से लेकर अगले महीने यानी नवंबर तक आ सकती है। हालांकि, कर्मचारियों की सैलरी महीने की अंतिम तारीख को आ जाती है।

