BLS समूह की कंपनी पर सख्त हुआ विदेश मंत्रालय, दिया ऐसा आदेश 18% गिरा शेयर का भाव, वीजा आवेदन से जुड़ा कामकाज

नई दिल्ली। केंद्र सरकार की सख्ती के बाद बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज (BLS International share Price) के शेयर 13 अक्टूबर को शुरुआती कारोबार में लगभग 18 प्रतिशत तक गिर गए। इस गिरावट के साथ ही कंपनी के शेयरों ने 52 हफ़्तों का निचला स्तर छू लिया। दरअसल, यह गिरावट विदेश मंत्रालय (MEA Order) द्वारा कंपनी पर मंत्रालय और विदेश में भारतीय मिशन के भविष्य के टेंडरों में हिस्सा लेने पर 2 साल के लिए प्रतिबंध लगाने के बाद आई है।

बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज सुबह 280.35 रुपये पर खुले और 276.95 रुपये के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुँच गए। हालांकि, लोअर लेवल से शेयरों में सुधार आया और अब 12.29 प्रतिशत की गिरावट के साथ 295.75 रुपये ट्रेड कर रहे हैं।

कंपनी ने सफाई में क्या कहा 11 अक्टूबर को बाज़ार बंद होने के बाद जारी एक एक्सचेंज फाइलिंग में, बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज़ ने निवेशकों को विदेश मंत्रालय के लेटेस्ट ऑर्डर की जानकारी दी, जिसमें कंपनी ने कहा कि यह आदेश मौजूदा अनुबंधों को प्रभावित नहीं करेगा, जो शर्तों के अनुसार जारी रहेंगे। कंपनी ने कहा, "दुनिया भर में भारतीय दूतावासों के साथ सभी मौजूदा कॉन्ट्रेक्ट वैध रहेंगे और निर्धारित समय पर चलते रहेंगे। इसके अलावा, इस आदेश का कंपनी के वित्तीय मामलों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।"

दरअसल, कंपनी को लेकर यह आदेश अदालती मामलों और आवेदकों की शिकायतों समेत आरोपों के आधार पर जारी किया गया है। बीएलएस इंटरनेशनल ने आगे कहा कि इस रोक से कंपनी के मौजूदा ऑपरेशन के वित्तीय प्रदर्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा और वह इस आदेश के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई के बारे में विचार कर रही है।