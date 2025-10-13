Language
    BLS समूह की कंपनी पर सख्त हुआ विदेश मंत्रालय, दिया ऐसा आदेश 18% गिरा शेयर का भाव, वीजा आवेदन से जुड़ा कामकाज

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 11:55 AM (IST)

    बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज के शेयरों में यह बड़ी गिरावट विदेश मंत्रालय द्वारा कंपनी पर मंत्रालय और विदेश में भारतीय मिशन के भविष्य के टेंडरों में हिस्सा लेने पर 2 साल के लिए प्रतिबंध लगाने के बाद आई है।कंपनी के शेयर सुबह 280.35 रुपये पर खुले और 276.95 रुपये के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुँच गए। हालांकि, कंपनी ने कहा कि इस आदेश का कंपनी के वित्तीय मामलों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

    बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज के शेयर 18 फीसदी तक गिर गए।

    नई दिल्ली। केंद्र सरकार की सख्ती के बाद बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज (BLS International share Price) के शेयर 13 अक्टूबर को शुरुआती कारोबार में लगभग 18 प्रतिशत तक गिर गए। इस गिरावट के साथ ही कंपनी के शेयरों ने 52 हफ़्तों का निचला स्तर छू लिया। दरअसल, यह गिरावट विदेश मंत्रालय (MEA Order) द्वारा कंपनी पर मंत्रालय और विदेश में भारतीय मिशन के भविष्य के टेंडरों में हिस्सा लेने पर 2 साल के लिए प्रतिबंध लगाने के बाद आई है।

    बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज सुबह 280.35 रुपये पर खुले और 276.95 रुपये के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुँच गए। हालांकि, लोअर लेवल से शेयरों में सुधार आया और अब 12.29 प्रतिशत की गिरावट के साथ 295.75 रुपये ट्रेड कर रहे हैं।

    कंपनी ने सफाई में क्या कहा

    11 अक्टूबर को बाज़ार बंद होने के बाद जारी एक एक्सचेंज फाइलिंग में, बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज़ ने निवेशकों को विदेश मंत्रालय के लेटेस्ट ऑर्डर की जानकारी दी, जिसमें कंपनी ने कहा कि यह आदेश मौजूदा अनुबंधों को प्रभावित नहीं करेगा, जो शर्तों के अनुसार जारी रहेंगे। कंपनी ने कहा, "दुनिया भर में भारतीय दूतावासों के साथ सभी मौजूदा कॉन्ट्रेक्ट वैध रहेंगे और निर्धारित समय पर चलते रहेंगे। इसके अलावा, इस आदेश का कंपनी के वित्तीय मामलों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।"

    दरअसल, कंपनी को लेकर यह आदेश अदालती मामलों और आवेदकों की शिकायतों समेत आरोपों के आधार पर जारी किया गया है। बीएलएस इंटरनेशनल ने आगे कहा कि इस रोक से कंपनी के मौजूदा ऑपरेशन के वित्तीय प्रदर्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा और वह इस आदेश के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई के बारे में विचार कर रही है।

    शेयरों ने एक साल से दिया नेगेटिव रिटर्न

    बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड, 4 दशक पुराने बीएलएस समूह का एक हिस्सा है जिसका कई देशों में कारोबार है। यह वीज़ा ऐप्लीकेशन आउटसोर्सिंग में सबसे बड़ी वैश्विक कंपनी है।

    बीएलएस इंटरनेशनल के शेयरों ने पिछले एक साल में 20 फीसदी तक का नेगेटिव रिटर्न दिया है और इस साल भी अब तक लगातार गिरावट दिखाई है। हालांकि, पिछले 5 सालों में इस कंपनी के शेयरों ने 1500 फीसदी तक रिटर्न डिलीवर किया है।

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)