भारत पहुंचीं कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद, एस जयशंकर से करेंगी मुलाकात

कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद अपनी तीन देशों की यात्रा के पहले चरण में दिल्ली पहुंचीं। वह विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मिलेंगी और व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा में सहयोग पर चर्चा करेंगी। अपनी इस यात्रा में, वह वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से भी मुलाकात करेंगी और द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के तरीकों पर विचार करेंगी। उनकी यात्रा का उद्देश्य भारत-कनाडा संबंधों को मजबूत करना है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद तीन देशों की अपनी यात्रा के पहले चरण में रविवार को दिल्ली पहुंची। यहां सोमवार को वह अपने भारतीय समकक्ष एस. जयशंकर से वार्ता करेंगी, जिसमें व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा के क्षेत्रों में द्विपक्षीय रणनीतिक सहयोग पर वार्ता की उम्मीद है। वह यहां से चीन व सिंगापुर जाएंगी।
मई में विदेश मंत्री का पद संभालने के बाद आनंद की यह पहली भारत यात्रा है। वह वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से भी मिलेंगी और द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा करेंगी।
भारत-कनाडा संबंधों में सकारात्मक गति
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, ''यह यात्रा हमारे द्विपक्षीय तंत्रों को पुनर्जीवित करके, आर्थिक सहयोग को गहरा करके और हमारी साझेदारी को आधार देने वाले स्थायी लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत करके भारत-कनाडा संबंधों में सकारात्मक गति बनाए रखने में मदद करेगी।''
आनंद मुंबई भी जाएंगी और कनाडा व भारत में निवेश, रोजगार सृजन एवं आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहीं दोनों देशों की कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों से मिलेंगी।'' लगभग तीन हफ्ते पहले कनाडा की एनएसए नथाली ड्रोइन ने भारत यात्रा की थी।
