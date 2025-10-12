Language
    अगले हफ्ते इंश्योरेंस सेक्टर के ये दो शेयर भागने को तैयार! मोतीलाल ओसवाल ने दिया कमाई के लिए इतना टारगेट

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 07:57 PM (IST)

    भारतीय जीवन बीमा उद्योग में फिर से सुधार हो रहा है। मोतीलाल ओसवाल के अनुसार, अर्थव्यवस्था में सुधार और वित्तीय जागरूकता बढ़ने से प्रीमियम ग्रोथ में तेजी आएगी। निजी बीमा कंपनियों का मुनाफा बढ़ रहा है, और वे छोटे शहरों में भी विस्तार कर रही हैं। IRDAI डिजिटलीकरण को बढ़ावा दे रहा है, जिससे यह क्षेत्र मजबूत हो रहा है। एसबीआई लाइफ और मैक्स फाइनेंशियल जैसी कंपनियां विकास के लिए तैयार हैं।

    भारतीय जीवन बीमा उद्योग एक बार फिर रफ्तार पकड़ रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 की सुस्ती के बाद अब क्षेत्र में संरचनात्मक सुधार के संकेत मिल रहे हैं। मांग में सुधार, उत्पाद नवाचार और बढ़ती वित्तीय जागरूकता के चलते प्रीमियम ग्रोथ दोबारा पटरी पर आ रही है।

    ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक, स्थिर होती अर्थव्यवस्था, बढ़ती आय और बचत के वित्तीयकरण से यह क्षेत्र लंबी अवधि के विकास के लिए तैयार है। इसकी बचत उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ रही है, जबकि यूएलआईपी की मांग घट रही है। युवा ग्राहक अब निश्चित रिटर्न और दीर्घकालिक सुरक्षा को तरजीह दे रहे हैं।

    वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में निजी बीमा कंपनियों की वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस (VNB) मार्जिन सालाना आधार पर 10 से 260 बेसिस प्वाइंट तक बढ़ी है और कई कंपनियां 20–27% मार्जिन पर पहुंच गई हैं, जो क्षेत्र की मजबूत लाभप्रदता को दिखाता है।

    बीमा कंपनियां अब मेट्रो से आगे बढ़कर टियर-2 और टियर-3 शहरों में अपनी उपस्थिति बढ़ा रही हैं। बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप और डिजिटल चैनल इस विस्तार के मुख्य साधन हैं। एजेंसी उत्पादकता और पॉलिसी स्थायित्व में सुधार से नए प्रीमियम में मजबूती आई है।

    नियामक मोर्चे पर, IRDAI अपने ‘2047 तक सबके लिए बीमा’ विजन के तहत उत्पाद संरचना को सरल बना रहा है और डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दे रहा है। ब्याज दरों में कमी जहां 10-वर्षीय सरकारी बॉन्ड यील्ड सितंबर 2025 में घटकर 6.5% रही हैं वह गारंटीड नॉन-पार और वार्षिकी योजनाओं को और आकर्षक बना रही है।

    निकट अवधि में जीएसटी छूट और इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के नुकसान से मार्जिन पर कुछ दबाव रह सकता है, लेकिन दीर्घकालिक रूप से यह क्षेत्र मजबूत स्थिति में है।

    1. SBI लाइफ इंश्योरेंस- टारगेट प्राइस ₹2140

    SBI लाइफ इंश्योरेंस अपने मजबूत बैंक एश्योरेंस नेटवर्क, विविध उत्पाद पोर्टफोलियो और बढ़ती बाजार हिस्सेदारी के दम पर दीर्घकालिक विकास के लिए तैयार है। कंपनी का ध्यान प्रोटेक्शन और नॉन-पार बचत योजनाओं पर केंद्रित है, जिससे मार्जिन और लाभप्रदता में निरंतर सुधार हो रहा है। डिजिटल अपनाने और बेहतर परिचालन दक्षता से कंपनी की ‘वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस’ और एंबेडेड वैल्यू दोनों में वृद्धि की उम्मीद है। मजबूत सॉल्वेंसी स्थिति के साथ, SBI लाइफ भारत के अधोविकसित बीमा क्षेत्र में एक संरचनात्मक निवेश विकल्प बनी हुई है।

    2. मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज- टारगेट प्राइस ₹2000

    मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के माध्यम से मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज ने मजबूत उत्पाद मिश्रण, रणनीतिक बैंक एश्योरेंस साझेदारी और स्व-स्वामित्व वाले चैनलों में बढ़ते व्यवसाय से लाभ पाया है। कंपनी का फोकस प्रोटेक्शन बचत योजनाओं पर है, जबकि एक्सिस बैंक सहित भागीदारों के साथ डिजिटल एकीकरण से दक्षता और लाभप्रदता दोनों बढ़ी हैं। नई बिजनेस मार्जिन में सुधार और उच्च पॉलिसी स्थायित्व अनुपात कंपनी की दीर्घकालिक आय वृद्धि को मजबूती देते हैं। वित्तीयकरण की बढ़ती प्रवृत्ति के साथ, मैक्स फाइनेंशियल भारत के जीवन बीमा क्षेत्र की दीर्घकालिक विकास कहानी में एक प्रमुख भागीदार बनी हुई है।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट पर आधारित है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

     