क्या बैंक लॉकर में सेफ है आपका Gold? चोरी हुआ तो किसकी होगी गारंटी? आपकी सोच से अलग है नियम

नई दिल्ली। इस समय सोने की कीमतें (Gold Price Today) लगातार बढ़ रही हैं। सोने को लोग अलग-अलग तरह से जमा करते आ रहे हैं। जैसे कि ज्वैलरी, बार-सिक्के या फिर आज के दौर का नया तरीका डिजिटल गोल्ड। कुछ लोग बैंक लॉकर में भी गोल्ड रखना पंसद करते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन उन्हें सेफ लगता है। हालांकि भारत में लॉकर प्रोटेक्शन के नियम ज्यादातर लोगों की समझ से थोड़ा अलग हैं।

बैंक आपको गोल्ड और अन्य प्राइवेट चीजें (Bank Locker For Gold) रखने के लिए जगह तो देते हैं, लेकिन वे डिफॉल्ट रूप से लॉकर में रखे सामान का इंश्योरेंस नहीं करते। इसलिए, बैंक लॉकर में अपनी कोई भी कीमती चीज रखने से पहले ये जानना जरूरी है कि क्या कवर होता है और क्या नहीं।

लॉकर में रखे सामान की जिम्मेदारी किसकी? बैंक लॉकर में सिक्योरिटी बहुत टाइट रहती है। वहां कैमरों के अलावा लिमिटेड एक्सेस, टू-की ऑपरेशन और समय-समय पर जांच शामिल है। बैंक लॉकर एरिया को मेंटेन रखता है और यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी बिना इजाजत के अंदर न आ पाए।

बता दें कि सन 2005 के सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले के अनुसार लॉकर को मेंटेन करने और साबित हुई लापरवाही के मामलों में कस्टमर्स को मुआवजा देने की जिम्मेदारी बैंक की है। लापरवाही में कमजोर सिक्योरिटी या स्टाफ की गलती की वजह से चोरी आदि शामिल हैं।