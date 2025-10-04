Bank Check New Rule: आज से बदल गया चेक से जुड़ा ये नियम, अब कुछ ही घंटों में होगा क्लियर; ये रही पूरी डिटेल

Bank Check New Ruleआज 4 अक्टूबर से बैंक चेक के नियमों में बदलाव हुआ है जिससे ग्राहकों को सुविधा होगी। अब बैंक उसी दिन चेक क्लियर करेगा। पहले चेक क्लियर होने में दो दिन लगते थे लेकिन RBI ने फास्टर चेक क्लीयरेंस मैकेनिज्म शुरू किया है। कंटीन्युअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम अब कुछ घंटों में चेक क्लियर करेगा।

नई दिल्ली। Bank Check New Rule: आज यानी 4 अक्टूबर से बैंक चेक से जुड़ा एक नियम बदल गया है। नियम के बदलने से कस्टमर्स को अब आसानी होगी। ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज यानी 4 अक्टूबर से बैंक उसी दिन चेक को क्लियर करेगा। आज से पहले चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) के माध्यम से चेक क्लियरेंस बैच-प्रोसेसिंग मोड में काम करता है।

बैंकों ने घोषणा की है कि 4 अक्टूबर से जमा किए गए चेक उसी वर्किंग डे में कुछ घंटों के भीतर क्लियर हो जाएंगे। बैंक चेक की तस्वीरें और मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन (MICR) डेटा स्कैन करके क्लियरिंग हाउस को भेजेंगे। क्लियरिंग हाउस इन तस्वीरों को उस बैंक को भेजेगा जिसे भुगतान करना है। इससे पहले चेक क्लियर होने में 2 दिन तक का समय लगता था।

CTS वर्तमान में कैसे काम करता है? सीटीएस एक डिजिटल प्रणाली है जिसका उपयोग बैंक चेकों की प्रोसेसिंग और क्लियरेंस के लिए करते हैं। इसके तहत, चेक को स्कैन करके भौतिक रूप से भेजने के बजाय, इलेक्ट्रॉनिक रूप से आहर्ता बैंक को भेजा जाता है। वर्तमान में, यह बैचों में काम करता है, जैसे सुबह का बैच, दोपहर का बैच और शाम का बैच। इसलिए, निर्धारित समय से पहले जमा किए गए चेक उस बैच में शामिल किए जाते हैं और प्रोसेसिंग के लिए भेजे जाते हैं। इससे देरी होती है, क्योंकि अगर आप देर से जमा करते हैं, तो आपका चेक अगले कार्यदिवस में प्रोसेस हो सकता है।

Bank New Check Rule के फायदे चेक का पैसा दो दिनों के बजाय कुछ ही घंटों में प्राप्त हो जाएगी

चेक क्लियर की गति पूरे देश में एक समान होगी

बैंकिंग प्रणाली की दक्षता में सुधार

सरल और पारदर्शी प्रणाली

व्यवसायों और व्यापारियों के लिए त्वरित भुगतान प्रक्रिया यह पूरे देश में लागू होगा। नए नियम आरबीआई के तीन क्लियरिंग ग्रिड, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, के अंतर्गत आने वाले सभी बैंकों पर लागू होंगे, जो भारत के सभी बैंकों को कवर करते हैं। कई बैंकों ने पहले ही नई व्यवस्था का पालन करने की घोषणा कर दी है।