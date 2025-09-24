दूध, घी और आइसक्रीम से चॉकलेट तक, सस्ते मिल रहे 700 डेयरी प्रोडक्ट, ये रही अमूल व मदर डेयरी की नई प्राइस लिस्ट

जीएसटी की नई दरें प्रभावी होने के बाद से अमूल व मदर डेयरी के 700 से ज्यादा प्रोडक्ट्स सस्ते हो गए हैं। इनमें दूध घी लेकर चॉकलेट आइसक्रीम व फ्रोजन स्नैक्स शामिल हैं। अमूल आइसक्रीम की रेंज में भारी कटौती हुई है। अमूल डार्क चॉकलेट (150 ग्राम) की कीमत 200 रुपये से घटकर 180 रुपये हो गई है।

नई दिल्ली। डेयरी प्रोडक्ट्स पर जीएसटी की नई दरें (New GST Rates on Dairy Products) प्रभावी हो चुकी हैं। नई टैक्स दरों के तहत डेयरी प्रोडक्ट्स पर टैक्स की दरें 12 फीसदी से घटकर 5 फीसदी पर आ गई हैं, तो कुछ उत्पादों पर यह शून्य हो चुकी है। इसके अनुसार अमूल इंडिया (Amul Price List New) और मदर डेयरी ने नई दरों के हिसाब से अपने डेयरी प्रोडक्ट्स के दाम घटा दिए हैं। अमूल ने 700 से ज्यादा प्रोडक्ट्स की कीमतों में कटौती की, और मदर डेयरी ने भी अपने कई उत्पादों के दाम घटा दिए हैं। इन आइट्मस में मक्खन, घी, पनीर, चॉकलेट, बेकरी आइटम और फ्रोजन स्नैक्स समेत कई उत्पाद शामिल हैं।

-डुएट्ज़ गोल्ड मैंगो (60 मिली) जैसे प्रीमियम फ्लेवर की कीमत अब 20 रुपये से घटकर 18 रुपये हो गई है। वहीं, स्ट्रॉबैरी कप 55 ML का प्राइस 10 रुपये से घटकर 9 रुपये हो गया है। -अमूल डार्क चॉकलेट (150 ग्राम) की कीमत 200 रुपये से घटकर 180 रुपये हो गई है, और चोकोमिनिस 250 ग्राम टब की कीमत 140 रुपये घटकर 130 रुपये हो गई है। अमूल बटर कुकीज (200 ग्राम) जैसे बेकरी उत्पाद 10 रुपये घटकर 75 रुपये पर आ गए हैं।