New GST Rate की आड़ में किया जा रहा है आपको गुमराह, कई कंपनियां रेट घटाने के नाम पर कर रही हैं खेला

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 01:05 PM (IST)

    22 सितंबर को देशभर में नया जीएसटी रेट (New GST Rate) लागू किया गया। टैक्स कटौती के बाद अब कंपनियों का ये कर्तव्य है कि वे अपने प्रोडेक्ट के प्राइस नई टैक्स स्लेब (New Tax Slab) के तहत टैक्स लें। हालांकि ये देखा जा रहा है कि कई कंपनियां ऐसे टैक्स कटौती की आड़ में ग्राहकों को गुमराह कर रही है।

    New GST Rate की आड़ में किया जा रहा है आपको गुमराह

     नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल (GST Council Meeting) के समय जीएसटी रेट कट (GST Rate Cut) का एलान कर सरकार ने बड़ी राहत देने का काम किया। नई जीएसटी रेट (New GST Rate) की खबर से आम आदमी इसका लाभ पाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

    इसके तहत कई वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स कम कर दिए गए हैं। साथ ही कई चीजों पर अब जीरो टैक्स लगाया गया है। टैक्स कटौती के बाद अब कंपनियों का ये कर्तव्य है कि वे अपने प्रोडेक्ट के प्राइस नई टैक्स स्लेब के तहत टैक्स लें।

    हालांकि कई कंपनियां जीएसटी रेट कट करने की जगह अपने ग्राहकों को घूमराह करने का काम कर रही है।

    कैसे किया जा रहा है आपको गुमराह?

    मीडिया रिपोर्ट की मानें तो कई कंपनियां अपने प्रोडक्ट पर थोड़ा बहुत बदलाव कर इन्हें नए मॉर्डल जैसे बाजार में बेच रही है। वहीं इनमें जीएसटी से पहले लगने वाला दाम पहले से ज्यादा है। इस तरह से कंपनी नई जीएसटी रेट कट से होने वाले नुकसान की भरपाई कर रही है।

    सरल भाषा में कहा जाए, तो टैक्स कटौती के बाद भी इसका फायदा आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रहा है।

    उभोक्ता मंत्रालय ऐसे सभी शिकायतों को सुनने के लिए तैयार है, जिसमें कंपनियां हेरा-फेरी कर रही है। ग्राहकों की इन शिकायतों को रेवेन्यू इंफ्रोसमेंट से जोड़ा जाएगा, ताकि कंपनियों द्वारा की जा रही प्राइस में हेरा-फेरी को रोका जा सकें।

    इसकी साथ ही सरकार सोशल मीडिया पर होने वाली शिकायत का भी ध्यान रखेगी। 

    अगर आप भी इसका शिकार हो रहे हैं, तो घर बैठे मोबाइल फोन से आप आसानी से शिकायत कर सकते हैं।

    Whatsapp से करें शिकायत

    • इसके लिए सबसे पहले आपको 8800001915 पर hi लिखकर भेजना होगा।
    • फिर हिंदी या अंग्रेजी किसी एक भाषा का चयन करें।
    • अब Register Grievance वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।
    • फिर अपना राज्य और शहर का चयन करें।
    • इसके बाद आपको जिस प्रोडक्ट की शिकायत करनी है, उसकी इंड्रस्टी, कैटेगरी और कंपनी के नाम का चयन करें। फिर प्रोडक्ट की कीमत बताएं।
    • अंत में आपको शिकायत लिखकर देने को कहा जाएगा।

    अगर कोई डॉक्यूमेंट देना है, तो इसे सबमिट कर दें।

    अब आपको स्टेटस चेक करने के लिए शिकायत नंबर दिया जाएगा।

    कैसे करें स्टेटस चेक?

    ऊपर बताए गए नंबर पर आपको Hi लिखकर भेजना होगा।

    अब आपको नया रजिस्टर या स्टेटस चेक में से किसी एक का चयन करना होगा।

    फिर भाषा का चयन करें।

    अब अंत में शिकायत नंबर दर्ज कर, आप स्टेटस का पता कर सकते हैं।