    25% बढ़ा अदाणी ग्रुप की इस कंपनी का मुनाफा, 644 करोड़ पर पहुंचा, अब थमेगी शेयरों में जारी ताबड़तोड़ गिरावट?

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 07:08 PM (IST)

    अदाणी ग्रीन एनर्जी को वित्तीय वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में 644 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ है। वहीं, कंपनी का ऑपरेशनल रेवेन्यू इस तिमाही में 3,008 करोड़ रुपये रहा। हालांकि, इस क्वार्टर में कंपनी की कुल आय 4 प्रतिशत घटकर 3,249 करोड़ रुपये रही।

    अदाणी ग्रीन एनर्जी ने पेश किए दूसरी तिमाही के नतीजे

    नई दिल्ली। अदाणी ग्रुप की कंपनी अदाणी ग्रीन एनर्जी (Adani Green Energy Q2 Results) ने वित्तीय वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी ने बताया कि Q2 में उसे 644 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ है। खास बात है कि यह पिछले वित्तीय वर्ष की इसी तिमाही में हुए 515 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ से 25 प्रतिशत ज्यादा है। कंपनी का ऑपरेशनल रेवेन्यू इस तिमाही में 3,008 करोड़ रुपये रहा, जो वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही में दर्ज 3,005 करोड़ रुपये से थोड़ा ज्यादा है।

    अदाणी ग्रीन एनर्जी (Adani Green Energy Revenue) कंपनी का रेवेन्यू दूसरी तिमाही में बिजली आपूर्ति से 20 प्रतिशत बढ़कर 2,776 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 2,308 करोड़ रुपये था। हालांकि, इस क्वार्टर में कुल आय 4 प्रतिशत घटकर 3,249 करोड़ रुपये रही।

    नतीजों पर कंपनी ने क्या कहा?

    अदाणी ग्रीन एनर्जी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष खन्ना ने कहा, "वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में 2.4 गीगावाट रिन्यूबल एनर्जी कैपिसिटी जोड़ने के बाद हम वित्त वर्ष 2026 में 5 गीगावाट क्षमता वृद्धि के लिए आगे बढ़ रहे हैं और 2030 तक 50 गीगावाट की अपनी लक्षित क्षमता तक पहुंचेंगे।" फिलहाल, 30 सितंबर तक कंपनी की ऑपरेशनल कैपिसिटी 16.7 गीगा वाट (GW) है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 49 प्रतिशत अधिक है।

    गिरावट के साथ बंद हुए कंपनी के शेयर

    अदाणी ग्रीन एनर्जी ने बाजार बंद होने के बाद 28 अक्तूबर को दूसरी तिमाही के नतीजे पेश किए। मंगलवार को कंपनी के शेयर 1.27 फीसदी की गिरावट के साथ 1004.20 रुपये पर बंद हुए। अदाणी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में पिछले महीने सितंबर के आखिरी से लगातार गिरावट जारी है।

    23 सितंबर को कंपनी के शेयर 1163 रुपये के स्तर पर थे और अब 1000 रुपये पर आ गए हैं। 28 अक्तूबर के कारोबारी सत्र में अदाणी ग्रीन एनर्जी के शेयरों ने 998 रुपये का निचला स्तर छू लिया। बता दें कि अदाणी ग्रीन एनर्जी, अदाणी समूह की अहम कंपनियों में से एक है, जिसका मार्केट कैप 1,62,932 करोड़ रुपये है।

