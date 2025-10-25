कोटक महिंद्रा बैंक का दूसरी तिमाही में मुनाफा घटा, ब्याज से बढ़ी आय
कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank Q2 2025 Results) ने अपने तिमाही नतीजे घोषित किए हैं। 30 सितंबर, 2025 को समाप्त तिमाही में बैंक के स्टैंडअलोन मुनाफे में मामूली गिरावट आई है। कर के बाद लाभ 2.7% घटकर 3,253 करोड़ रुपये रहा। नेट इंटरेस्ट इनकम में 4% की वृद्धि हुई। बैंक का CASA अनुपात 42.3% रहा।
नई दिल्ली। कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने तिमाही रिजल्ट जारी कर दिए हैं। बैंक का 30 सितंबर, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए स्टैंडअलोन प्रॉफिट में मामूली गिरावट देखने को मिली है। बैंक का कर के बाद लाभ (PAT) साल-दर-साल (YoY) 2.7 फीसदी घटकर Q2FY26 में 3,253 करोड़ रुपये रह गया, जो पिछले साल की इसी तिमाही में 3,344 करोड़ रुपये था।
मुख्य आय में स्थिर गति देखी गई, नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) साल-दर-साल 4 फीसदी बढ़कर 7,311 करोड़ रुपये हो गई, जो वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में 7,020 करोड़ रुपये थी। तिमाही के लिए बैंक का नेट इंटरेस्ट ब्याज मार्जिन (एनआईएम) 4.54 फीसदी पर स्थिर रहा।
कारोबारी मोर्चे पर, कोटक का नेट एडवांड पिछले साल की तुलना में 16 फीसदी बढ़कर 4,62,688 करोड़ रुपये हो गया, जबकि औसत कुल जमा राशि पिछले साल की तुलना में 14 फीसदी बढ़कर 5,10,538 करोड़ रुपये हो गई। बैंक का CASA अनुपात 42.3 फीसदी के मजबूत स्तर पर रहा।
एसेट क्वॉलिटी में सुधार हुआ, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट (जीएनपीए) रेशियो एक साल पहले के 1.49 फीसदी से घटकर 1.39 फीसदी हो गया, और नेट एनपीए 0.43 फीसदी से घटकर 0.32 फीसदी हो गया। पीसीआर 77 फीसदी पर बना रहा।
समेकित स्तर पर, कर-पश्चात लाभ (पीएटी) वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही के 5,044 करोड़ रुपये से घटकर 4,468 करोड़ रुपये रह गया। 30 सितंबर, 2025 तक बैंक का बेसल III पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) 22.8 फीसदी के मजबूत स्तर पर रहा।
