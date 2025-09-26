West Champaran News: झाड़ू से गिरा छाता तो दे दी जातिसूचक गाली, लोहे के रॉड से फोड़ा सफाई कर्मी का सिर

पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज में पोखरा चौक पर एक फल विक्रेता और सफाई कर्मी के बीच मामूली विवाद मारपीट में बदल गया। सफाई कर्मी विनोद राउत पर लोहे की रॉड से हमला किया गया जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो गया। इसके बाद आक्रोशित सफाई कर्मियों ने पोखरा चौक से लेकर शिकारपुर थाना और नगर परिषद कार्यालय तक हंगामा किया।

जागरण संवाददाता, नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण)। नगर परिषद क्षेत्र के पोखरा चौक पर शुक्रवार को एक फल विक्रेता और सफाई कर्मी के बीच हुई मामूली विवाद में मारपीट ने बड़ा रूप ले लिया। घटना में नगर परिषद का सफाई कर्मी बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसके बाद आक्रोशित सफाई कर्मियों ने पोखरा चौक से लेकर शिकारपुर थाना और नगर परिषद कार्यालय तक जमकर हंगामा किया। सफाई कर्मी विनोद राउत करीब 12 बजे पोखरा चौक के समीप सफाई कार्य कर रहे थे। इसी दौरान सड़क किनारे फल का दुकान लगाए करण साह पिता वीरेन्द्र साह निवासी वार्ड 16 का छाता अनजाने में झाड़ू लगने से गिर गया।

इस पर वह बौखला गया और सफाई कर्मी को जातिसूचक शब्दों से गाली देने लगा। विरोध करने पर आरोपित ने लोहे की रॉड से हमला कर विनोद राउत का सिर फोड़ दिया। घायल सफाई कर्मी का आरोप है कि मारपीट के दौरान उसकी जेब से पांच हजार रुपये भी छीन लिए गए।

उधर, घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में सफाई कर्मी मौके पर जुट गए और आरोपित की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए। उन्होंने पोखरा चौक से लेकर थाना और फिर नगर परिषद कार्यालय तक नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया।