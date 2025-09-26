पश्चिम चंपारण में फर्जी आधार कार्ड गिरोह का भंडाफोड़; दो गिरफ्तार, सीएसपी से 100 कार्ड जब्त
पश्चिम चंपारण के नौरंगिया थाना क्षेत्र में फर्जी आधार कार्ड बनाने के आरोप में सीएसपी संचालक सिकंदर कुमार और उसके सहयोगी शंकर राम को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सीएसपी से सौ आधार कार्ड लैपटॉप और मोबाइल जब्त किए हैं। बगहा के सीओ की सूचना पर प्रशिक्षु डीएसपी और थानाध्यक्ष ने छापेमारी की थी।
संवाद सहयोगी, बगहा। पुलिस जिले के नौरंगिया थाना क्षेत्र के सिरिसिया में संचालित ग्राहक सेवा केंद्र में फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाने वाले संचालक व सिरिसिया निवासी सिकंदर कुमार व शंकर राम को पूछताछ के बाद शुक्रवार को जेल भेज दिया गया। दुकान से बरामद लैपटॉप सहित मोबाइल व करीब एक सौ आधार कार्ड को जब्त कर लिया है।
थानाध्यक्ष शुभम कुमार ने बताया कि मंगलवार की शाम बगहा दो सीओ रवि प्रकाश चौधरी नौरंगिया थाना पहुंचे थे, जहां उन्होंने जानकारी दिया था कि सिरिसिया चौक पर संचालित सीएसपी में फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाया जा रहा है।
इसके बाद प्रशिक्षु डीएसपी अंकित कुमार भी मौके पर पहुंचे और थानाध्यक्ष के साथ दुकान पर छापेमारी किया, लेकिन मौके से सीएसपी संचालक सिकंदर कुमार व उसका सहयोगी शंकर राम मौके से फरार हो गए थे।
पुलिस ने जब्त किए मोबाइल व आधार कार्ड
टीम के जब जांच की तो पाया कि वहां पर फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाया जा रहा है। कारण कि उक्त सीएसपी से करीब एक सौ आधार कार्ड बरामद हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने लैपटॉप व मोबाइल के साथ बरामद आधार कार्ड को जब्त कर थाना ले गई थी।
उसके बाद मौके से फरार लोगों की गिरफ्तारी के लिए प्रशिक्षु डीएसपी के साथ छापेमारी शुरू की गई, जिसका परिणाम हुआ कि गुरुवार को फरार दोनों युवक को पकड़ कर थाना लाने के बाद गहनता से पूछताछ की गई।
इस दौरान जानकारी मिली कि इनके द्वारा फर्ज तरीका से आधार कार्ड बनाने का कार्य किया जा रहा था जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार करते हुए सीएसपी को भी सील कर दिया गया है।
