दिल्ली जाने वालों के लिए राहत! नरकटियागंज के रास्ते आनंद विहार के लिए चली स्पेशल ट्रेन
दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है! नरकटियागंज से आनंद विहार के लिए एक स्पेशल ट्रेन शुरू की गई है। इस ट्रेन के चलने से यात्रियों को दिल्ली जाने में आसानी होगी और उन्हें लंबी प्रतीक्षा सूची से भी मुक्ति मिलेगी। यह कदम यात्रियों के लिए बहुत राहत देने वाला है।
संवाद सहयोगी, नरकटियागंज। समस्तीपुर रेल मंडल के विभिन्न जंक्शन से देश की राजधानी दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए स्पेशल गाड़ी का परिचालन रविवार को किया गया। यह संचालन सोमवार को भी होगा।
इस संबंध में समस्तीपुर रेल मंडल की ओर से एक पत्र जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि नौ नवंबर को पूर्णिया कोर्ट से नरकटियागंज रेलखंड से होकर आनंद विहार तक 05579 स्पेशल गाड़ी का परिचालन किया गया।
इसी प्रकार गाड़ी संख्या 04097 गाड़ी रविवार को हसनपुर रोड से चलकर नरकटियागंज होते हुए नई दिल्ली के लिए रवाना हुई। वहीं गाड़ी संख्या 05299 मुजफ्फरपुर से आनंद विहार के बीच रविवार को परिचालन किया गया।
इसी प्रकार गाड़ी संख्या 04015 रविवार एवं सोमवार को सीतामढ़ी से आनंद विहार तक जाएगी। इधर गाड़ी संख्या 04097 हसनपुर रोड से नई दिल्ली तक सोमवार को भी जाएगी। बता दें कि उक्त गाड़ियों के परिचालन से राजधानी दिल्ली जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिली है।
