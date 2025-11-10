'महागठबंधन की सरकार बनते झंझारपुर बनेगा जिला', RJD सांसद मीसा भारती का बड़ा एलान

संवाद सहयोगी, झंझारपुर। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में झंझारपुर के ललित कर्पूरी स्टेडियम में रविवार को आयोजित विशाल जनसभा में राजद सांसद डॉ. मीसा भारती ने एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने पहले चरण के मतदान में ही डबल इंजन की सरकार की नींव हिला दी है, अब दूसरे चरण में 11 नवंबर को जनता इसे पूरी तरह उखाड़ फेंकेगी। मीसा भारती ने ऐलान किया कि महागठबंधन की सरकार बनते ही झंझारपुर को जिला का दर्जा दिया जाएगा।

साथ ही कहा कि सरकार बनने के 20 माह के भीतर सरकारी नौकरी से वंचित हर परिवार के एक बेरोजगार सदस्य को सरकारी नौकरी देने का कानून लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछली बार भले ही हमारी सरकार कम समय के लिए बनी थी, लेकिन उस दौरान ही पांच लाख युवाओं को नौकरी दी गई थी। उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि “हमारे पलटू चाचा ने उस वक्त अपनी करामात दिखाकर सरकार गिरा दी।”