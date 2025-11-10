'महागठबंधन की सरकार बनते झंझारपुर बनेगा जिला', RJD सांसद मीसा भारती का बड़ा एलान
राजद सांसद मीसा भारती ने घोषणा की है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने पर झंझारपुर को जिला बनाया जाएगा। झंझारपुर दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने यह एलान किया। मीसा भारती ने कहा कि झंझारपुर की जनता की यह पुरानी मांग है, जिसे महागठबंधन सरकार पूरा करेगी। इस घोषणा से राजद कार्यकर्ताओं में उत्साह है।
संवाद सहयोगी, झंझारपुर। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में झंझारपुर के ललित कर्पूरी स्टेडियम में रविवार को आयोजित विशाल जनसभा में राजद सांसद डॉ. मीसा भारती ने एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला।
उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने पहले चरण के मतदान में ही डबल इंजन की सरकार की नींव हिला दी है, अब दूसरे चरण में 11 नवंबर को जनता इसे पूरी तरह उखाड़ फेंकेगी। मीसा भारती ने ऐलान किया कि महागठबंधन की सरकार बनते ही झंझारपुर को जिला का दर्जा दिया जाएगा।
साथ ही कहा कि सरकार बनने के 20 माह के भीतर सरकारी नौकरी से वंचित हर परिवार के एक बेरोजगार सदस्य को सरकारी नौकरी देने का कानून लाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि पिछली बार भले ही हमारी सरकार कम समय के लिए बनी थी, लेकिन उस दौरान ही पांच लाख युवाओं को नौकरी दी गई थी। उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि “हमारे पलटू चाचा ने उस वक्त अपनी करामात दिखाकर सरकार गिरा दी।”
मीसा ने कहा कि नई सरकार बनने पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1500, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, और महिलाओं को तिल संक्रांति के अवसर पर 30,000 की राशि उनके खातों में भेजी जाएगी।
सभा की अध्यक्षता राजद जिला अध्यक्ष वीर बहादुर राय ने की। मंच पर पूर्व मंत्री आलोक मेहता, पूर्व विधायक गुलाब यादव, जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव, पूर्व सांसद सुरेंद्र यादव, पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय, हरेराम राय, अंजार अहमद, अमित मिश्रा, चेन्नई सदाय, विजय दास, और योगीनाथ मंडल सहित कई नेता मौजूद रहे।
