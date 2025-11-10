'बिहार में एनडीए का सफाया करने के लिए मतदाता तैयार', बेतिया में रोड शो के दौरान पवन खेड़ा का दावा

जागरण संवाददाता, मझौलिया/बेतिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि बिहार की जनता एनडीए सरकार की भ्रष्टाचार से ऊब चुकी है। अबकी बार बिहार से एनडीए का सफाया हो रहा है। बिहार में बदलाव की आंधी चल रही है। उक्त बातें उन्होंने बेतिया विधानसभा के महागठबंधन समर्थित कांग्रेस प्रत्याशी वसी अहमद के पक्ष में रोड शो के दौरान कहा। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने कहा कि पलायन, भ्रष्टाचार, अराजकता, बेरोजगारी से बिहार की जनता त्रस्त है।

दो तिहाई बहुमत से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। एनडीए रोजगार की बात नहीं करता। एनडीए के पास पलायन रोकने के लिए कोई एजेंडा नहीं है। केवल जाति-धर्म के नाम पर बिहार के लोगों को गुमराह किया जा रहा है।