'महागठबंधन सरकार बनी तो पढ़ाई-कमाई-नौकरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा', खेसारी लाल ने चुनाव प्रचार में किया वादा

संवाद सूत्र, बिस्फी। बिस्फी विधानसभा के उच्च विद्यालय नाहस खंगरैठा के मैदान में भोजपुरी सुपर स्टार खेसारी लाल यादव ने महागठबंधन राजद प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार की जनता पूरी तरह से बदलाव और परिवर्तन के मूड में हैं। बदलाव की लहर चल रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव वादा किया है कि महागठबंधन की सरकार बनी तो युवाओं को पढ़ाई कमाई नौकरी के लिए बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सभी बुजुर्गों को 15 सौ पेंशन दिए जाएंगे और परिवार में एक सरकारी नौकरी दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि उद्योग गुजरात में नहीं बिहार में लगाए जाएंगे। कहा कि माई-बहिन मान योजना के प्रति बिहार की महिलाओं में काफी उत्साह है। चुनाव बाद महागठबंधन सरकार बनने पर मकर संक्रांति के दिन यानी 14 जनवरी को इस योजना के तहत महिलाओं को खाते में एक मुश्त 12 महीने की राशि 30 हजार रुपए डाले दिए जाएंगे।