Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'महागठबंधन सरकार बनी तो पढ़ाई-कमाई-नौकरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा', खेसारी लाल ने चुनाव प्रचार में किया वादा

    By Abhay Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 04:03 AM (IST)

    भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव ने चुनाव प्रचार में वादा किया कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है, तो युवाओं को पढ़ाई, कमाई और नौकरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने युवाओं से महागठबंधन को समर्थन देने की अपील की ताकि बिहार में विकास हो सके।

    prefferd source google
    Hero Image

    चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए खेसारी लाल यादव

    संवाद सूत्र, बिस्फी। बिस्फी विधानसभा के उच्च विद्यालय नाहस खंगरैठा के मैदान में भोजपुरी सुपर स्टार खेसारी लाल यादव ने महागठबंधन राजद प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार की जनता पूरी तरह से बदलाव और परिवर्तन के मूड में हैं। बदलाव की लहर चल रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव वादा किया है कि महागठबंधन की सरकार बनी तो युवाओं को पढ़ाई कमाई नौकरी के लिए बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सभी बुजुर्गों को 15 सौ पेंशन दिए जाएंगे और परिवार में एक सरकारी नौकरी दी जाएगी।

    उन्होंने कहा कि उद्योग गुजरात में नहीं बिहार में लगाए जाएंगे। कहा कि माई-बहिन मान योजना के प्रति बिहार की महिलाओं में काफी उत्साह है। चुनाव बाद महागठबंधन सरकार बनने पर मकर संक्रांति के दिन यानी 14 जनवरी को इस योजना के तहत महिलाओं को खाते में एक मुश्त 12 महीने की राशि 30 हजार रुपए डाले दिए जाएंगे।

    किसानों को सिंचाई के लिए फ्री में बिजली देगी। अभी सिंचाई के लिए बिजली उपयोग करने पर प्रति यूनिट 55 पैसे देने होते हैं। सरकार बनने पर इसे शून्य कर दिया जाएगा।

    पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किए जाएंगे। जितने भी सरकारी कर्मचारी है उनकी ट्रांसफर और पोस्टिंग नजदीक में किए जाएंगे। सभी जीविका दीदी और अन्य समूह के कैडर को दो हजार प्रति माह दिया जाएगा।

    बंद पड़े सभी चीनी मिल को चालू की जाएगी।जन वितरण विक्रेताओं को भी मानदेय के साथ कमीशन दिया जाएगा। कहा कि तेजस्वी सरकार ने 17 माह में 5 लाख शिक्षकों को नौकरी दी।

    नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजद प्रखंड अध्यक्ष जयजयराम यादव ने की। इस मौके पर विधान पार्षद कारी शोएब, राकेश नायक, विष्णुदेव सिंह यादव, माकपा के जिला मंत्री मनोज कुमार यादव, मो असलम, महेश यादव सहित कई लोग उपस्थित थे।