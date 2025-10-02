Bihar Election 2025: भाजपा और जदयू आमने-सामने, इस जिले में एनडीए के लिए खड़ा हुआ मुश्किलों का पहाड़

बाल विकास परियोजना कार्यालय की पूर्व लिपिक और विधायक पुत्र के कथित ऑडियो के वायरल होने के बाद राजनीति में गर्माहट आ गई है। जदयू कार्यकर्ताओं ने विधायक नारायण साह का विरोध करने का एलान किया है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि विधायक कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दे रहे हैं। वहीं विधायक नारायण प्रसाद ने ऑडियो को झूठा बताते हुए विरोधियों पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है।

संवाद सूत्र, बैरिया (पश्चिम चंपारण)। Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पश्चिम चंपारण में एनडीए के अंदर सबकुछ सही नहीं रह गया है। अंतर्विरोध अब सतह पर आ गया है। नौतन विधायक का जदयू कार्यकर्ता ने विरोध का फैसला किया है।

आडियो प्रसारित होने के बाद राजनीति तेज बाल विकास परियोजना कार्यालय की पूर्व लिपिक और नौतन विधायक नारायण प्रसाद के पुत्र निरज उर्फ बबलू के कथित आडियो प्रसारित होने के बाद जगदीशपुर थाने में आवेदन दिए जाने पर राजनीति गरमा गई है।

मान-सम्मान नहीं देने का आरोप जदयू जिला महासचिव भरत कुशवाहा के नेतृत्व में एक दर्जन जदयू कार्यकर्ताओं ने प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि विधायक नारायण साह का वे विरोध करेंगे। जदयू जिला महासचिव भरत कुशवाहा ने कहा कि स्थानीय विधायक बोल वचन बदल गया है। वे जदयू के कार्यकर्ताओं को मान सम्मान नहीं दे रहे हैं।

जदयू के कार्यकर्ता चंदन चौधरी ने कहा कि विधायक के पुत्र बबलू कुमार के साथ आंगनवाड़ी की कर्मी का ऑडियो प्रसारित हों रहा था जिसको लेकर थाने में आवेदन दिया गया है। इस मामले को सुलह कराने के लिए जदयू के प्रखंड अध्यक्ष बृजेश पटेल के साथ विधायक के आवास पर गए थे।

आहत हैं कार्यकर्ता इसको लेकर भी एक वीडियो प्रसारित हो रहा है। जिससे जदयू के कार्यकर्ता आहत हैं। बैठक में रमेश पटेल, प्यारेलाल पटेल, रामकिशुन मुखिया, नौशाद आलम, आदि उपस्थित रहे। उधर, विधायक नारायण प्रसाद का कहना है कि झूठा ओडियो प्रसारित हुआ था, जिसको लेकर चंदन चौधरी के खिलाफ आवेदन दिया गया है। बैरिया में पूरी जदयू टीम एनडीए के साथ संगठित है। कुछ खास लोग व्यक्तिगत लाभ के लिए इस तरह का भ्रम फैला रहे हैं।

