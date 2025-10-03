Bihar Assembly Election 2025: सीतामढ़ी में मां जानकी मंदिर व चीनी मिल की चर्चा, एनडीए की सूची में सबसे ऊपर

सीतामढ़ी के चुनावी परिदृश्य में पुनौराधाम में जानकी मंदिर का निर्माण और रीगा चीनी मिल के मुद्दे छाए हुए हैं। एनडीए नेता माता सीता के मंदिर के विकास को प्राथमिकता दे रहे हैं। अमित शाह ने चीनी मिल को फिर से शुरू करने और मंदिर के निर्माण का वादा किया था जिसके लिए 890 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इन विकास कार्यों से स्थानीय लोग उत्साहित हैं।

अवध बिहारी उपाध्याय, सीतामढ़ी। Bihar Assembly Election 2025: सीतामढ़ी के चुनावी मैदान में पुनौराधाम में जानकी मंदिर का निर्माण और रीगा चीनी मिल बड़ा मुद्दा है। स्थानीय एनडीए नेता अयोध्या की तरह माता सीता के मंदिर के विकास को अपनी प्राथमिकता में सबसे ऊपर रख रहे हैं।

बीते लोकसभा चुनाव के दौरान सीतामढ़ी में चुनावी सभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रीगा चीनी मिल चालू कराने और पुनौराधाम मंदिर निर्माण के साथ जिले के विकास का वादा किया था। रीगा चीनी मिल पिछले सत्र में चालू हो गई।

वहीं, पुनौराधाम जानकी मंदिर की आधारभूत संरचना के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण के साथ निर्माण कार्य का शिलान्यास भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बीते आठ अगस्त को किया गया। मंदिर के जीर्णोद्धार व आधारभूत संरचना के विकास के लिए 890 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

इनमें 137 करोड़ मंदिर जीर्णोद्धार पर तथा 638 करोड़ परिक्रमा पथ सहित अन्य संरचनाओं पर खर्च होंगे। इन दोनों ही उपलब्धियों से एनडीए नेता व कार्यकर्ता उत्साहित हैं। इसे पूरे मिथिलांचल के साथ राज्य भर के लिए गौरव का विषय बनाया जा रहा है।

इसकी चर्चा शहर से लेकर गांव के चौक-चौराहे पर जहां आम लोग कर रहे हैं वही, एनडीए के नेता घर-घर संपर्क अभियान के तहत इस उपलब्धि को बता रहे हैं। अब तक आठों विधान सभा क्षेत्र में हुए एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी के शीर्ष नेताओं ने भी इस उपलब्धि को बताते हुए फिर से विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार बनाने की अपील की है।

इन दोनों उपलब्धि के प्रति आम मतदाता भी सकारात्मक रुख रखते हैं। बताते चलें कि सीतामढ़ी जिले में आठ विधान सभा क्षेत्र है। इनमें छह विधान सभा क्षेत्र।पर एनडीए और दो विधान सभा क्षेत्र इंडिया गठबंधन के मुख्य घटक दल राजद के कब्जे में है।

भाजपा के कब्जा वाले क्षेत्र में रीगा,सीतामढ़ी ,परिहार और बथनाहा (सुरक्षित) विधानसभा क्षेत्र तथा जदयू के कब्जा वाले क्षेत्र में रुन्नीसैदपुर और सुरसंड विधान शामिल हैं। जबकि शेष दो विधान सभा क्षेत्र बेलसंड और बाजपट्टी में राजद के विधायक हैं।

रीगा विधान सभा क्षेत्र के पोखरभिंडा गांव निवासी और गन्ना उत्पादक प्रो. डा. रामज्ञा सिंह और अजीत कुमार सिंह करीब चार वर्ष से बंद पड़े चीनी मिल को चालू हो जाने काफी खुश हैं। कहते हैं कि रीगा गन्ना चीनी मिल के बंद हो जाने से सीतामढ़ी और शिवहर जिले के गन्ना किसानों की स्थिति काफी दयनीय हो गई थी।

इसको लेकर काफी आंदोलन हुए। लेकिन लोकसभा चुनाव से पूर्व चुनावी सभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मिल चालू कराने व अयोध्या के श्रीराम मंदिर की तरह मां जानकी जन्म भूमि पुनौराधाम में भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण तथा विकास के आश्वासन और चुनाव बाद दोनों वादे पूरा होने से खुशी है।

मिल चालू होने से किसान लाभान्वित हो रहे हैं। वही, पुनौराधाम जानकी मंदिर के जीर्णोद्धार और आधारभूत संरचना के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण के साथ निर्माण कार्य का शिलान्यास व भूमि पूजन से लोगों में आर्थिक समृद्धि की आशा जगी है। निश्चित रूप से विधान सभा चुनाव में इसका लाभ एनडीए को मिलेगा।

पुनौराधाम मंदिर के महंत कौशल किशोर दास बताते हैं कि पुनौराधाम का विकास माता सीता की कृपा से हो रहा है। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या दर्शन के बाद भक्त अब सीता जन्मभूमि पुनौराधाम का दर्शन कर माता का आशीर्वाद लेंगे। आस्था और विश्वास को मजबूती मिलेगी।

यहां सनातनियों का आगमन होगा। तीर्थयात्रियों व पर्यटकों के यहां आने के लिए सरकार ने सड़क व ट्रेन की सुविधा को विकसित करने का काम किया है। वहीं, पुनौराधाम मंदिर परिसर स्थित दुकानदार श्रवण कुमार बताते हैं माता सीता जन्मभूमि के विकास से पर्यटक आएंगे तो समान खरीदेंगे जिससे यहां के व्यवसायियों की आय में वृद्धि होगी।

जिला खुशहाल और समृद्ध बनेगा। इसका लाभ विधान सभा चुनाव में एनडीए को मिलेगा। व्यवसायी संघ कैट के जिलाध्यक्ष राजेश कुमार सुंदरका बताते हैं कि मां जानकी जन्मभूमि पुनौराधाम के विकास से इस क्षेत्र के व्यवसाय में वृद्धि होगी। रोजगार के नए-नए अवसर मिलेंगे। यह सीतामढ़ी और बिहार के लिए गौरव की बात है। विधान सभा में इसका लाभ एनडीए को मिलेगा।

जदयू के वरिष्ठ नेता नागेंद्र प्रसाद सिंह बताते हैं रीगा चीनी मिल चालू होने से सीतामढ़ी व शिवहर के किसान हीं नहीं मजदूर, व्यवसाई और रिक्शा-ठेला चालक सभी को लाभ मिल रहा है। वहीं जानकी जन्मस्थली पुनौराधाम का विकास करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था से जुड़ा है।

इसके विकास से सीतामढ़ी हीं नहीं पूरे बिहार का विकास होगा। विधान सभा चुनाव में निश्चित रूप से इसका लाभ एनडीए प्रत्याशी को मिलेगा। भाजपा मंडल अध्यक्ष अंशुल प्रकाश बताते हैं कि रीगा चीनी मिल के शुभारंभ होने से किसानों की आय में वृद्धि होगी।

साथ ही गन्ना उत्पादन से क्षेत्र के किसान में समृद्धि आएगी। पुनौराधाम जानकी मंदिर के विकास से इस क्षेत्र की आर्थिकी में वृद्धि होगी। विश्व पर्यटन के मानचित्र पर बिहार और सीतामढ़ी स्थापित होगा। यह एनडीए के लिए बड़ी उपलब्धि है।