'बिहार में 14 नवंबर को प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी एनडीए की सरकार', चिराग पासवान का दावा
लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने दावा किया है कि बिहार में 14 नवंबर को एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी। उन्होंने एलजेपी की बिहार के विकास के प्रति प्रतिबद्धता को भी दोहराया और कहा कि उनकी पार्टी राज्य को आगे ले जाने के लिए संकल्पित है।
संवाद सूत्र, चनपटिया। लोजपा (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में प्रथम चरण का मतदान हो चुका है और उसके रुझानों से स्पष्ट हो गया है कि बिहार में आगामी 14 नवंबर को फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है।
वे चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी उमाकांत सिंह के समर्थन में शुक्रवार को एफसीआई मैदान में जनसभा को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि उमाकांत सिंह को जीताने का अपील करते हुए कहा कि अब इन्हें जिताएंगे तो ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बगल में बैठकर चनपटिया के विकास का कार्य कराएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से संवाद कर बड़ी योजनाओं को यहां लाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार जिसकी बनती है, उसका विधायक होता है तो विकास की रफ्तार तेज होती है। अगर किसी दूसरे को जिताएंगे तो वह पांच वर्ष तक यही रोना रोएगा कि मेरी सरकार नहीं है।
इस लिए मोदी जी विकासशील सोच की सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनुभव वाली सरकार, बिहार फस्ट ओर बिहारी फस्ट वाली सरकार के लिए उमाकांत सिंह जैसे जनसेवी उम्मीदवार के हाथ मजबूत कीजिए। सभा में एनडीए के सभी घटक दलों के नेता मंच पर मौजूद रहे। सभा की अध्यक्षता अनिल गुप्ता ने की,जबकि संचालन अमित कुमार गुप्ता ने किया।
