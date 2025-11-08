आज से इंडो-नेपाल बॉर्डर सील, चुनाव को लेकर तीन दिनों के लिए बंद रहेगी नेपाली ट्रेन

Language
    भारत-नेपाल सीमा को आज से चुनावों के कारण सील कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और सीमा पर आवागमन सीमित कर दिया गया है। चुनाव के चलते इंडो-नेपाल बॉर्डर तीन दिनों तक बंद रहेगा, साथ ही नेपाली ट्रेन सेवा भी स्थगित रहेगी। यह निर्णय चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से पूरा करने के लिए लिया गया है।

    विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज से बंद रहेगा इंडो-नेपाल बार्डर। फोटो जागरण

    जागरण टीम, जयनगर/सुरसंड। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण को लेकर होने वाले मतदान को शांति पूर्वक संपन्न कराए जाने को लेकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से 72 घंटा नेपाली ट्रेन का परिचालन बंद रहेगा।

    एसएसबी 48 वीं बटालियन जयनगर के द्वारा चुनाव शांतिपूर्ण भयमुक्त कराए जाने को लेकर जिला प्रशासन को पत्र लिखकर नेपाली ट्रेनों का परिचालन रविवार से लेकर मंगलवार तक नेपाल ट्रेन का परिचालन बंद करने की बात कही गई है।

    चुनाव अवधि में नेपाली ट्रेन परिचालन बंद को लेकर मधुबनी जिला प्रशासन के पत्र के आलोक में पूर्व मध्य रेल द्वारा एक पत्र नेपाली रेलवे अधीक्षक को दिया है।

    जयनगर नेपाली रेलवे स्टेशन अधीक्षक एसएल मीणा ने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर शनिवार को जयनगर जनकपुर बिजलपुरा के बीच अंतिम ट्रेन परिचालन होगा, जबकि बुधवार को पुनः रोज की तरह नेपाली ट्रेन का परिचालन किया जाएगा।

    उन्होंने बताया कि रविवार से लेकर मंगलवार चुनाव दिन तक ट्रेन परिचालन बंद रहेगा। बुधवार से नियमित रूप से ट्रेन का परिचालन होगा। आपको बता दें कि जयनगर जनकपुर बिजलपुरा नेपाल के बीच तीन फेरा नेपाली ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। नेपाली ट्रेन परिचालन से दोनों देशों के बीच लोगों का आवागमन होता है।

    बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इंडो-नेपाल बार्डर को सुरक्षा कारणों से आठ नवंबर की सुबह से लेकर 11 नवंबर की शाम 6 बजे तक पूर्णतः बंद रखा जाएगा।

    इसकी जानकारी देते हुए भिट्ठामोड़ एसएसबी (सशस्त्र सीमा बल) के कंपनी इंचार्ज सुमित कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव के दौरान किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि या अवैध आवाजाही को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।

    उन्होंने बताया कि इस अवधि में सीमा के सभी प्रवेश द्वारों जैसे भिट्ठामोड़, सोनबरसा, लौकहा, जयनगर सहित अन्य सीमाई चौकियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। सीमावर्ती इलाकों में एसएसबी, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम गश्त पर रहेगी।

    साथ ही, स्थानीय नागरिकों से अपील की गई है कि वे प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें। यह निर्णय शांतिपूर्ण माहौल और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।