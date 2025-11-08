आज से इंडो-नेपाल बॉर्डर सील, चुनाव को लेकर तीन दिनों के लिए बंद रहेगी नेपाली ट्रेन

जागरण टीम, जयनगर/सुरसंड। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण को लेकर होने वाले मतदान को शांति पूर्वक संपन्न कराए जाने को लेकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से 72 घंटा नेपाली ट्रेन का परिचालन बंद रहेगा।

एसएसबी 48 वीं बटालियन जयनगर के द्वारा चुनाव शांतिपूर्ण भयमुक्त कराए जाने को लेकर जिला प्रशासन को पत्र लिखकर नेपाली ट्रेनों का परिचालन रविवार से लेकर मंगलवार तक नेपाल ट्रेन का परिचालन बंद करने की बात कही गई है।

चुनाव अवधि में नेपाली ट्रेन परिचालन बंद को लेकर मधुबनी जिला प्रशासन के पत्र के आलोक में पूर्व मध्य रेल द्वारा एक पत्र नेपाली रेलवे अधीक्षक को दिया है।

जयनगर नेपाली रेलवे स्टेशन अधीक्षक एसएल मीणा ने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर शनिवार को जयनगर जनकपुर बिजलपुरा के बीच अंतिम ट्रेन परिचालन होगा, जबकि बुधवार को पुनः रोज की तरह नेपाली ट्रेन का परिचालन किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि रविवार से लेकर मंगलवार चुनाव दिन तक ट्रेन परिचालन बंद रहेगा। बुधवार से नियमित रूप से ट्रेन का परिचालन होगा। आपको बता दें कि जयनगर जनकपुर बिजलपुरा नेपाल के बीच तीन फेरा नेपाली ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। नेपाली ट्रेन परिचालन से दोनों देशों के बीच लोगों का आवागमन होता है।